موزع: عملاء يطلبون فواتير أقل من سعر السيارة لخفض رسوم التراخيص

سيارات

"الضرائب" تتشدد في عمليات الفحص والمراجعة لضبط محاولات التهرب



أحمد شوقي



قال أحد موزعي سوق السيارات إن بعض العملاء طلبوا فواتير أقل من سعر السيارة لخفض رسوم التراخيص الصادرة عن إدارات المرور؛ الأمر الذي رفضته المعارض حتى لا تتورط في قضايا تهرب ضريبي.



ووافق مجلس النواب قبل نحو شهرين على تعديل رسوم تراخيص السيارات لتصل إلى 1% من سعر السيارات التى تتراوح سعتها اللترية بين 1330 و1630 سى سى، و1.75% للسيارات التي تتراوح سعتها اللترية ما بين 1630 و2030 سى سى وغيرها من التعديلات.



وأوضح الموزع أن رفع رسوم التراخيص أسهم في زيادة الأعباء التي يتحملها العميل لترخيص سيارته من إدارات المرور التابع لها؛ بشكل دفع بعضهم لطلب خفض قيمة الفاتورة عن المبلغ المدفوع بغرض تقليل قيمة الرسوم.



وأضاف انه تم رصد هذه الحالات التي تأتي خلافًا لما كان يخدث في السابق حيث كان العميل يتوجه إلى جهاز حماية المستهلك لمساءلة المعارض التي كانت تسلم العميل فواتير اقل من قيمته الحقيقية.



وأكد أن المعارض كانت تلجأ إلى هذه الخطوة حينما كانت تشتري الدولار من السوق السوداء بأعلى من قيمته الرسمية في القطاع المصرفي؛ بشكل أدى لوجود فجوة بين المصروفات التي يمكن إثباتها رسميًا وتلك التي يتحملها المعرض بشكل فعلي؛ ومن ثم كان يضطر إلى هذه الخطوة لعدم احتساب الفرق على أنه هامش أرباح.



ونوه بأن كثيرًا من الموزعين والتجار تعرضوا لخسائر مالية فادحة بسبب الغرامات التي فرضت عليهم والتي قدرت بالملايين بالنسبة لبعضهم مشيرًا إلى أنه بعد رصد عدة مخالفات أصبحت مصلحة الجمارك تتشدد بشكل كبير في فحص الأوراق والمستندات الخاصة بالمعارض.



في سياق متصل قال الموزع إن قطاع السيارات بحاجة إلى دعم واسع للإنتاج المحلي خاصة لتوفير الأراضي المرفقة والصالحة للاستثمار بأسعار مناسبة، كما تفعل المغرب مع الشركات العالمية وكذلك الإمارات العربية المتحدة في جبل علي، لافتًا إلى أن الأراضي الصناعية بمصر مغالى فيها وتحتاج إلى إعادة تسعير.



ولفت إلى أن عائدات هذه العوافز تتمثل في خلق فرص عمل جديدة لمعالجة أزمة البطالة وتشجيع الإنتاج وزيادة التصدير، سواء من السيارات الكاملة أو الصناعات المغذية بمختلف منتجاتها.

