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بنـــوك
الجنيه الاسترليني يقفز لأعلى مستوى منذ شهرين
الخميس 20 سبتمبر 2018 06:35 م
الجنيه الاسترليني
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الجنيه الاسترليني
رويترز
صعد الجنيه الاسترليني، اليوم الخميس، أكثر من سنتين إلى أعلى مستوياته في شهرين بدعم من بيانات أقوى من المتوقع لمبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، ووسط تفاؤل متزايد بأن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يحققان تقدمًا في قمة لزعماء التكتل صوب اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد.
وارتفع الاسترليني أكثر من 1% أمام العملة الأمريكية إلى 1.3295 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل يوليو.
ومقابل العملة الأوروبية زاد الاسترليني 0.3% إلى 88.47 بنس لليورو وهو أعلى مستوى منذ السابع عشر من يوليو.
ودفع المستثمرون، هذا الأسبوع، الاسترليني إلى أعلى مستوياته منذ يوليو مع تزايد ثقتهم في إمكانية التوصل إلى اتفاقية للتجارة في إطار بريكست، وهو ما يساعد بريطانيا في تفادي خروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي.
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