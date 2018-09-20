7.3 مليون سيارة مبيعات فولكس فاجن جروب فى 8 أشهر

شريف عيسى









ارتفعت مبيعات فولكس فاجن جروب، أكبر مصنع للسيارات فى العالم، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى 7.5%، مسجلة 7,30 مليون سيارة، مقابل 6,8 مليون وحدة مبيعة خلال 2017.





وتمكنت المجموعة من تحقيق طفرة بأداء مبيعاتها خلال أغسطس بنسبة 6.8%، بإجمالى 875,3 ألف وحدة تم تسليمها للعملاء، مقابل 819,9 ألف سيارة خلال الشهر نفسه من 2017.





واستطاعت "سيات" الأسبانية تصدّر قائمة العلامات التجارية الأكثر نموًّا بقطاع الملاكى، بعدما قفزت مبيعاتها خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس إلى 383,9 ألف سيارة، بنمو 21.9% على العام الماضى.





ويعود نمو مبيعات سيات إلى الطلب المتزايد على طرازاتها الجديدة الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، من أتيكا، أو أرونا.





وحققت "فولكس فاجن" للسيارات الملاكى نموًّا بأداء مبيعات على مدار تلك الفترة بـ6.2%، بإجمالى 4,14 مليون سيارة، مقارنة بمعدلات البيع خلال 2017، التى بلغت 3,9 مليون وحدة.





واستطاعت العلامة الألمانية الفاخرة "أودى" مواصلة نمو مبيعاتها لتصل إلى 1,27 ألف سيارة، بمعدل نمو 5.5%، وتمكنت سكودا من تحقيق دفعة بمعدلات البيع والتسليم بـ11.4%، بإجمالى 844,2 ألف سيارة خلال تلك الفترة.





أما "بورش" فحققت نموًّا فى مبيعاتها على مدار الشهور الثمانية الأولى من العام بـ6.8%، بإجمالى 176,4 ألف سيارة، مقارنة بمعدلات العام الماضى والتى بلغت 165,1 ألف وحدة.





وتمكنت MAN لوسائل النقل من شاحنات وأتوبيسات، من تحقيق طفرة كبيرة فى مبيعاتها بنمو 23.1%، بإجمالى 85,9 ألف وحدة، مقابل 69,8 ألف شاحنة وأتوبيس تم بيعها خلال العام الماضى.





فيما عززت سكانيا مكانتها بالأسواق العالمية بعدما تمكنت من تسليم 60,2 ألف وحدة، بمعدل نمو 7.6% عن العام الماضى، ونمت مبيعات فولكس فاجن للسيارات التجارية بمعدلات أقل مقارنة بسكانيا، وMAN بنسبة 3,9%، بإجمالى 336 ألف وحدة.





وعن أداء المجموعة بالأسواق العالمية، استطاعت المجموعة من زيادة مبيعاتها بالدول الأوروبية إلى 3,12 مليون سيارة خلال فترة الشهور الثمانية الأولى من العام بنمو قدره 9.9%، فيما تراجعت مبيعاتها بأمريكا الشمالية بـ0.2%، بإجمالى 631,5 ألف وحدة.





واستطاعت فولكس فاجن جروب تحقيق طفرة فى مبيعاتها بأمريكا الجنوبية بمعدل بلغ 13.3%، بإجمالى 387,4 ألف سيارة، واستطاعت الدول الآسيوية زيادة معدلات البيع لها بـ6.8%، بإجمالى 2,88 مليون سيارة.





وتعد الصين أكبر سوق لبيع علامات فولكس فاجن العالمية، إذ استطاعت على مدار الشهور الثمانية الأولى من العام من بيع 2,66 مليون سيارة، بمعدل نمو 6.7% على العام الماضى والتى بلغت مبيعاته 2,49 مليون سيارة.





وحققت المجموعة نموًّا بمبيعات بالسوق الألمانية، بصفتها دولة المنشأ للعديد من العلامات التجارية التابعة لفولكس فاجن، 9.5%، بإجمالى 984,6 ألف وحدة.



