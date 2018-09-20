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عقـــارات
18 ألف جنيه أعلى سعر للمتر السكني بمشروع ستون ريزيدنس بالتجمع
الخميس 20 سبتمبر 2018 08:13 م
كمبوند 11
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18 ألف جنيه أعلى سعر للمتر السكني بمشروع ستون ريزيدنس بالتجمع
18 ألف جنيه أعلى سعر للمتر السكني بمشروع ستون ريزيدنس بالتجمع
18 ألف جنيه أعلى سعر للمتر السكني بمشروع ستون ريزيدنس بالتجمع
18 ألف جنيه أعلى سعر للمتر السكني بمشروع ستون ريزيدنس بالتجمع
كمبوند 99
محمود زكي
قال محمد كامل، مدير الاستشارات العقارية بشركة هومرز للتسويق العقاري، إن أسعار المتر السكني لمشروع ستون ريزيدانس التابع لشركة بايونيرز العقارية بالتجمع الخامس حيث تبلغ أسعار المتر بين 14 و18 ألف جنيه، حسب المساحات وموقع الوحدة.
وأضاف كامل أن مقدمات الوحدات تبدأ من 10% وتسهيلات على ست سنوات، مشيرًا إلى أن المساحات تبدأ من 140 مترًا مربعًا إلى 245 مترًا مربعًا، وهي عبارة عن وحدات ودوبلكس، مشيرًا إلى أن التسليم خلال عام من التعاقد.
وأوضح مدير الاستشارات العقارية أن المشروع يضم حمامات سباحة وناديًا صحيًّا، بالإضافة إلى مول تجاري، وتبلغ مساحة المشروع 180 فدانًا يضم 462 وحدة سكنية و162 وحدة إدارية، بالإضافة إلى فندق خمس نجوم.
وأشار إلى أن مشروع ستون ريزيدنس مباشرة عند مدخل مدينة القاهرة الجديدة، ويحتل موقعًا متميزًا في أحد أرقى أحياء القاهرة مباشرة على الطريق الدائري، يسهل الوصول إلى ستون ريزيدنس بسهولة حيث إنه على بعد 10 دقائق فقط من المعادي، وعلى بعد 10 دقائق من حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.
التجمع الخامس
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