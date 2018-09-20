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رياضة
آل الشيخ: أرحب بالأهلى فى السعودية ومباراته مع الهلال ستدر عوائد ممتازة
الخميس 20 سبتمبر 2018 06:16 م
تركي آل الشيخ
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تركي آل الشيخ
أحمد صبرى
قال تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، إنه يرحب بالنادى الأهلى فى السعودية فى مباراة السوبر المصرى السعودى مع نادى الهلال، مؤكدًا أنها ستكون مباراة ناجحة بكل المقاييس وستدر موارد مالية للفريقين.
وأضاف، فى منشور له على موقع فيسبوك: أهلًا بالأهلي بين أهله وبيته الثاني الرياض.. مباراة ستكون ناجحة بكل المقاييس وأتوقع أن تكون العوائد الفنية والمالية ممتازة للفريقين.
كان ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻯ قد اتفقا، اليوم، على مشاﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺎﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﻳﻦ، ﻭﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﻭﺯﻳﺮﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺗﺮﻛﻲ ﺁﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﺩ. ﺃﺷﺮﻑ ﺻﺒﺤﻰ، ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺴﻮﺑﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻯ ﻳﻮﻡ 6 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻳﻘﻰ ﺍﻷﻫﻠﻰ ﻭﺍﻟﻬﻼﻝ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ بطلى ﺍﻟﺪﻭﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
النادي الأهلي
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