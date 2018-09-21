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بنك مصر يوفر لطلاب 7 جامعات سداد المصروفات إلكترونيا
الجمعة 21 سبتمبر 2018 12:38 ص
بنك مصر
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بنك مصر يوفر لطلاب 7 جامعات سداد المصروفات إلكترونيا
بنك مصر يوفر لطلاب 7 جامعات سداد المصروفات إلكترونيا
بنك مصر يوفر لطلاب 7 جامعات سداد المصروفات إلكترونيا
بنك مصر
سيد بدر
قام بنك مصر مؤخرا بتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعتي عين شمس ودمنهور لتوفير خدمات الدفع والتحصيل الإليكتروني للمصروفات والرسوم الدراسية
وبذلك يصل عدد الجامعات التي يتعاون معها البنك في هذه الخدمة إلى 7 جامعات تضم (جامعة القاهرة -جامعة بنها-جامعة قناة السويس- جامعة أسيوط- جامعة سوهاج)، بهدف تقديم خدمة السداد والتحصيل الإليكتروني للمصروفات والرسوم الدراسية الخاصة بالطلاب.
وتتيح الخدمة للطلاب سداد المصروفات الجامعية من خلال استخدام بطاقات الدفع التي يصدرها البنك للطلاب مجاناً لسداد المصروفات على موقع الجامعة على الإنترنت أو من خلال آلات البيع الطرفية (POS) التي يوفرها البنك داخل الجامعات، ويعمل بنك مصر على توفير كافة الوسائل المساعدة لهذه الخدمة من خلال تزويد الجامعات بآلات الصراف الآلي المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية.
وتأتى هذه الخطوة في إطار خطة بنك مصر للتوسع في مجال التحصيل الإليكتروني عبر شبكة الانترنت وتماشيا مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي وكذلك تفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإليكتروني، والتحول تدريجيا من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدى من خلال التعامل ببطاقات الدفع الإليكترونية ونشر الوعي بها.
وجدير بالذكر أن بنك مصر حقق طفرة جديدة في الآونة الأخيرة في مجال المدفوعات الإليكترونية.
وقام البنك بوضع منظومة متكاملة لميكنة كافة المدفوعات الحكومية سواء تلك التي تستهدف العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمتمثلة في ميكنة مرتباتهم، أو تلك المتعلقة بمتحصلات الجهات الحكومية المستحقة لها (الضرائب – الجمارك) من خلال ميكنة تلك المدفوعات بوضع آليات وتقنيات حديثة قام البنك بنشرها من خلال كافة فروعه التي تصل إلى أكثر من 620 فرع والمنتشرة على مستوى الجمهورية، وكذلك من خلال أحدث ما توصل إليه السوق المصري في هذا المجال والتي تتيح للشركات سداد المدفوعات الحكومية المستحقة عليهم في مقار عملهم باستخدام تكنولوجيا CPS (Corporate Payment Service) عبر شبكة الانترنت.
وتعد تلك الطفرة امتداداً لما أسسه البنك في مجال بطاقات الدفع الإليكترونية كأول بنك مصري يقدم تلك النوعية من الخدمات للعملاء، والتي عمل على تطويرها من خلال استخدام أحدث النظم العالمية في مجال تكنولوجيا المدفوعات الإليكترونية والتي أهلته للحصول على شهادة تامين البيانات والمعلومات PCI-DSS كأول بنك مصري يحصل على تلك الشهادة، وجدير بالذكر أن عدد بطاقات الدفع (الائتمانية – الخصم الفوري – المدفوعة مقدماً -بطاقات المرتبات) المُصدرة من البنك تصل إلى نحو 6 مليون بطاقة.
هذا ويحرص بنك مصر دائما على تقديم كل ما هو جديد ومميز في مجال خدمات الدفع الإليكترونية، وغيرها من الخدمات والمنتجات المصرفية وذلك للتسهيل على عملائه وتلبية احتياجاتهم.
الدفع الإلكتروني
محمد الإتربي
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