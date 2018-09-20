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بورصة وشركات
أستون مارتن تبيع 25% من أسهمها ببريطانيا لأول مرة منذ عقود
الخميس 20 سبتمبر 2018 06:07 م
شركة أستون مارتن البريطانية لصناعة السيارات الفارهة
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شركة أستون مارتن البريطانية لصناعة السيارات الفارهة
خالد بدر الدين
أعلنت شركة أستون مارتن البريطانية لصناعة السيارات الفارهة أنها تستهدف بيع حصة قدرها 25% من أسهمها فى أكتوبر المقبل، وإدراجها ببورصة لندن لأول مرة منذ عشرات السنين؛ تحسبًا لأي احتمالات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ذكرت وكالة رويترز أن شركة أستون مارتن حددت سعرًا بين 17.50 و22.50 جنيه للسهم للحصة البالغة 25% التي تعمل على إدراجها فى البورصة، وتسعى للوصول إلى قيمة سوقية تتراوح بين 4.02 و5.07 مليار جنيه استيرلينى (6.7 مليار دولار).
وقالت الشركة، في الشهر الماضي، المشهورة بصناعة السيارات الرياضية التي يقودها العميل السري الخيالي جيمس بوند فى أفلامه المعروفة باسم العميل السرى زيرو زيرزو 7، إنها تسعى لطرح عام أولي سيكون الأول من نوعه بقطاع السيارات البريطاني منذ عقود.
وستصدر الشركة نشرة الطرح، يوم الخميس، وتأمل بإعلان التسعير النهائي في أكتوبر المقبل أو قرب هذا الموعد. وتتوقع الشركة أن تدرج أسهمها ببورصة لندن في الثامن من أكتوبر أو قرب ذلك الموعد.
وحذّر صناع السيارات من تأثير أي فحص جمركي يطبق نتيجة انفصال بريطانيا دون التوصل لاتفاق، بما قد يبطئ الإنتاج ويزيد التكاليف بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل.
وقال رئيس رئيس مجلس إدارة شركة أستون التي تصنع جميع سياراتها في بريطانيا، إن الشركة عزّزت مخزونها من المحركات والمكونات تحسبًا لانتهاء التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي خلال شهور قليلة.
وقال أندي بالمر، الرئيس التنفيذي للشركة لـ"رويترز": ”لدينا ما يكفي لنحو خمسة أيام من مخزون المحركات على سبيل المثال، ونملك مستودعًا ضخمًا في ويليسبورن (بوسط انجلترا) حيث لدينا مخزون سيارات يكفي لما لا يقل عن خمسة أيام“ ارتفاعًا من مكونات تكفي لثلاثة أيام كانت تملكها الشركة في السابق.
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