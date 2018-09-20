المال ـ خاص





عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة، وناقش مجلس الإدارة موقف مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى جانب ما تحقق من إنجاز فى عمل لجنة فض التشابكات بين صناديق التأمينات ووزارة المالية وكذلك موقف استثمارات الهيئة والعوائد التي يتم تحقيقها، وأكدت الوزيرة أنه روعي أفضل الطرق لاستثمار أموال التامينات بما يحقق عائدًا أفضل مع مخاطر أقل من خلال اختيار القطاعات الواعدة في مجال الاستثمار لينعكس ذلك بالإيجاب على أصحاب المعاشات حيث تم تحقيق عائد على الاستثمارات المباشرة حولى 17% وعلى الأوراق المالية حوالى 30%.





كما استعرض المجلس الخدمات الاضافية الاختيارية التى ستتاح لأصحاب المعاشات عبر استخدام تطبيق الهاتف (معاشى) من خلال التليفون المحمول، من خلال تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة وشركة e-finance، ووتشمل التيسيرات الجديدة التي سيتم تقديمها لأصحاب المعاشات خدمات تنشيط بطاقات صرف المعاش والاستعلام على المعاش وسداد فواتير الكهرباء والتليفون ودفع مصروفات الجامعات والتحصيل الإلكترونى.





وصرحت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بأنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع خطة لحوكمة المعاشات وتحديث بيانات أصحاب المعاشات، تم إعداد خطة تشتمل على عدة محاور وهى الإصلاح التشريعى لنظم التأمين الاجتماعى، ودمج صندوقى التأمين الإجتماعى وإعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى وتحديث نظم المعلومات للهيئة وحوكمة استثمارات الهيئة والارتقاء بالموارد البشرية بما يحقق طفرة كبيرة فى أداء مكاتب التأمينات الاجتماعية ويسهل على أصحاب المعاشات الحصول على الخدمات المتنوعة مع تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الهيئة القومية للتأمينات.



وعرضت غادة والى أنه في ضوء رعاية الدولة للعمالة غير المنتظمة وعلى الأخص العمالة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وتشجيعهم على الدخول تحت المظلة التأمين الاجتماعى لحمايتهم من المخاطر الاجتماعية، وعلى الأخص الرعاية الصحية لهم حيث تم التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى، وصدر قرار وزير الصحة رقم 480 لسنة 2018 بإنتفاعهم بالرعاية الصحية وتتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة العامة للتأمين الصحى، بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعى.