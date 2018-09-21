الأراضي المرفقة تخطف أنظار أبناء الصعيد عن الوحدات السكنية

اراضي

المال- خاص



شهدت مدن الصعيد إقبالا كبيرًا من جانب الأفراد للحصول على قطعة أرض ضمن طروحات الأراضي السكنية الأخيرة في حين تراجع الطلب على وحدات الإسكان الإجتماعي التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية في تلك المدن



وأوضح عدد من رؤساء أجهزة مدن الصعيد أن ثقافة أبناء الصعيد تتكيف مع الحصول على أرض سكنية تكون لعائلته فقط عكس الشقق السكنية التي يسكنها أكثر من عائلة وهو ما دفع رؤساء الأجهزة بمطالبة الهيئة بطرح أراضي سكنية مرفقة وليس عمارات إسكان إجتماعي



** أعداد مضاعفة



وقال المهندس أشرف عبدالرحمن رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة إن هناك طلب كبير من جانب الأفراد على أراضي الإسكان بمختلف شرائحها سواء إسكان إجتماعي أو إسكان متميز وكذلك الأكثر تميزًا وذلك على مستوى الطلبات المقدمة إلى جهاز المدينة.



وأضاف عبد الرحمن أن الطلبات المقدمة من جانب الأفراد على طروحات الأراضي السكنية تتجاوز أضعاف الأراضي التي يتم طرحها من جانب الجهاز على عكس الطلبات المقدمة للحصول على وحدة سكنية.



وأشار تم مطلع الإسبوع الماضي بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بالحي الأول والثاني بالمدينة والتي أجريت القرعة عليها إبريل الماضي مشيرًا إلى أنه تم تسليم 12 قطع بالحى الاول بالمدينة والتي تبدأ من 112 إلى 125 وتم تم تسليم القطع من 77 إلى 80 يوم الأحد الماضي والتي تقع في المجاورة الثانية من الحي الأول.





وأكد رئيس الجهاز أن وحدات الإسكان الإجتماعي عادة لا تلقى قبول عند سكان محافظات الصعيد لذلك اتجه الجهاز لترفيق الأراضي السكنية وطرحها على المواطنين للبيع مشيرًا إلى أنه تم ترفيق 48 فدان خلال الفترة الحالية وذلك بعدد قطع تصل إلى 184 قطعة وسيتم استغلالها لصالح أراضي الإسكان الإجتماعي.



** ثقافة التمليك



وفي السياق ذاته قال المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة أن أبناء الصعيد لا يريدون الحصول على وحدة سكنة خاصة وأنه تربوا في بيوت ملك لهم وليس شقق ولذلك فإن الوحدات السكنية لا تلقى قبلوا من جانبهم عند طرحها.



وأضاف رئيس جهاز المدينة أنه جار الإنتهاء من تنفيذ 6068 وحدة إسكان إجتماعي بالمدينة وذلك بنهاية العام الحالي مشيرًا أن تم تسليم عدد من العمارات للجهاز من جانب شركات المقاولات مشيرًا إلى أن عدد الوحدات التي يتم تنفيذها حاليًا تصل إلى 984 وحدة تنتهي نهاية ديسمبر الحالي.



وأشار تم تسليم حوالي 1000 وحدة اسكان اجتماعي بواقع خمسين عمارة اسكان للمواطنين والتي تم تخصيصها من جانب بنك التعمير والإسكان مشيرًا إلى أن جوابات التخصيص للوحدات تتم من خلال بنك التعمير والإسكان على أن ينتهي الجهاز من تسليم باقي الوحدات المخصصة للمواطنين في الفترة القادمة.



ولفت إلى أن الإقبال ضعيف من جانب أبناء الصعيد في الحصول على وحدة سكنية بالمدينة على عكس طرح الأراضي سواء كانت إسكان إجتماعي أو متميز أو أكثر تميزًا فإنها تلقى قبولا كبيرًا من جانب أبناء المحافظة وتكالب للحصول على قطعة أرض.



وكانت وزارة الإسكان قد طرحت 30145 قطعة أرض سكنية بالمدن الجديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، لمختلف شرائح الدخل، بنظام القرعة العلنية، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان إذ تم طرح 14248 قطعة أرض إسكان اجتماعى، و 10626 قطعة أرض إسكان متميز، و 5271 قطعة أرض إسكان أكثر تميزاً.



وبالنسبة لأراضي الإسكان الإجتماعي فقد تم طرح 14248 قطعة أرض، موزعة كالتالى: 455 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و90 قطعة بمدينة الصالحية الجديدة، و 1925 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و6 آلاف قطعة بمدينة السادات، و 858 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و 1800 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و 494 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و 892 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و616 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و118 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و 972 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و28 قطعة بمدينة المنيا الجديدة.



وطالب رئيس جهاز المدينة هيئة المجتمعات العمرانية بزيادة طروحات أراضي الإسكان الإجتماعي والتي تتراوح بين 209 و276 متر مربع حيث تلقى تلك المساحات قبولا عند المواطنين من أبناء الصعيد.





** طبائع الصعيد



وفي السياق ذاته قال المهندس زعزوع سرول نائب رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة إن طبيعة أبناء الصعيد يطالبون بالأراضي السكنية أكثر من وحدات الإسكان الإجتماعي أو دار مصر لأن ثقافة تلك المنطقة نشأوا في بيوت مخصصة لهم وحدهم وليس عمارات يسكنها أكثر من عائلة في الأسر في الصعيد يملكون منازل خاصة هم لا يشاركهم بها أحدا.



وأوضح نائب رئيس الجهاز أنه تم البدء في تسليم 558 قطعة ارض إسكان اجتماعي بالمدينة وذلك بداية من الأحد الماضي وحتى نهاية شهر أكتوبر القادم.



ولفت إلى أن تلك الأراضي التي اًوجري عليها القرعة في منتصف نوفمبر من العام الماضي 2017 مشيرًا إلى أن مساحة تلك الأرض التي تم ترفيقها تبلغ 100 فدان وبتكلفة ترفيق بلغت 30 مليون جنيه حيث تتراوح مساحة كل قطعة بين 209 و276 متر مربع.



وأكد أن هذا النوع من المساحات يشهد إقبالا كبير على الطلب بالإضافة إلى أن شقق الإسكان الإجتماعي التي يبلغ مساحتها 90 متر مربع يعتبرها أبناء الصعيد صغيرة للغاية على عكس المنازل التي عاشوا فيها.











