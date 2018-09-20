بعد 6 سنوات من نظرها.. قضية التلاعب في البورصة تعود لنقطة الصفر

المال خاص:





عادت القضية الخاصة ببيع أسهم البنك الوطني المصري إلى بنك الكويت الوطني والمعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة"، إلى النقطة صفر بعد قبول محكمة جنايات القاهرة الطلب المقدم من دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم وإعادة النظر في القضية.





وقررت محكمة جنايات القاهرة قبول التظلم المقدم من دفاع المتهمين على قرار الجنايات بحبسهم على ذمة القضية، وإخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، مع إعادة نظر القضية أمام الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة يوم 20 نوفمبر المقبل.





وأشارت مصادر لـ"المال" إلى حضور كل من فريد الديب دفاع نجلي الرئيس الأسبق مبارك ومحمد بهاء أبوشقة محامي ياسر الملواني لجلسة اليوم، موضحة أن القضية تم تداولها من خلال 78 جلسة على مدار الـ 6 سنوات التي تم فيها النظر في القضية.





وقالت المصادر إن نجلي الرئيس مبارك قد تخطيا مدة الحبس الاحتياطي المحدد في القانون بـ 18 شهراُ، إذ تم حبسهما على ذمة القضية بمدة تجازوت الـ 20 شهراً، وبالتالي لا يجوز حبسهما احتياطيا على ذمة القضية مرة أخرى.





وذكرت أنه ستتم إعادة النظر في القضية من جديد مع الأخذ في الاعتبار تقرير لجنة الخبراء الصادر مؤخراً، لافتة إلى أن المحكمة قد تطلب مستندات أو تشكل لجنة جديدة لبحث القضية.





وأوضحت أن قرار السابق للمحكمة بالتحفظ على المتهمين، قد استند إلى خشية هروبهم مثلما حدث في واقعة هروب أحمد نعيم بدر أحد المتهيمن، كما أن المحكمة قد أبدت رأيها في ذلك الوقت بأن تقرير لجنة الخبراء المنتدبة قد أدان المتهمين، وبالتالي قررت حبسهم.





وكانت المحكمة قد أمرت بالتحفظ على كل من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وآخرين وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة"، لحين ورود تقرير اللجنة الفنية بشأن القضية، وإرسال تقرير الخبراء لاستكماله، قبل أن يتم تاجيل نظر القضية اليوم.





وأسندت نيابة الأموال العامة للمتهم جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بغير وجه حق، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.





وفي سياق متصل قال مصدر قريب من القضية إن تقرير لجنة الخبراء أكد أنه لا توجد جريمة واضحة أو أن المتهمين لديهم اختصاص وظيفي يتعلق بقريب أو بعيد من البنك الوطني الذي تم بيعه، كما أشار التقرير إلى المتهمين لم يتعاملوا على الاسهم بصفتهم مساهمين رئيسيين.





وقالت المصادر إن تقرير لجنة الخبراء أكد الاتهامات تتعلق بمخالفة قانون البنك المركزي في مادته 51 رقم 88 لسنة 2013 والخاصة بشراء أكتر من 10% من البنك الوطني دون الحصول على موافقة المركزي، وهي مخالفة تسقط بالتقادم كما أن المركزي لم يطلب تحريك الدعوة الجنائية وبالتالي لا يجوز التحقيق فيها من الأساس.







