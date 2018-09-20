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بورصة وشركات
20 مليار جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة منذ التعويم
الخميس 20 سبتمبر 2018 11:48 م
البورصة المصرية
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20 مليار جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة منذ التعويم
البورصة المصرية
أسماء السيد
سجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة بلغت 20.3 مليار وذلك في الفترة منذ تعويم الجنيه وحتى الفترة الحالية .
فيما يتجه المصريين منذ تلك الفترة للبيع بصافي قيمة مبيعات تراكمية بلغت 21.3 مليار جنيه وفقًا لتقرير صادر عن شركة "شعاع" لتداول الأوراق المالية .
يُذكر أن البورصة شهدت إقبالاً كبيرًا من المستثمرين الأجانب منذ تحرير سعر الصرف استغلالاً لرخص الأسهم خلال تلك الفترات .
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