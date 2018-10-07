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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
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120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار الرخام والجرانيت خلال سبتمبر

الجرانيت والرخام
الجرانيت والرخام
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الجرانيت والرخام

المال-  خاص

كشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء عن ثبات أسعار الرخام والجرانيت خلال شهر سبتمبر حيث سجل رخام جلاله لايت قيمة 140 جنيها لكل متر مربع في حين سجل سعر رخام تريستا قيمة 150 جنيها لكل متر مربع.

وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة أن سعر المتر مربع من رخام جلالة لايت " درج بلغ 110 جنيهات، في حين سجل رخام تريستا درج قيمة 120 جنيها لكل متر مربع.

وأشار التقرير إلى أن سعر المتر المربع من الجرانيت أحمر أسواني " ترابيع" بلغ 385 جنيها  في حين بلغ سعر المتر مربع "درج" قيمة 275 جنيها. 

بينما سجل المتر المربع من جاندولا " ترابيع" قيمة 375 جنيها في حين سجل المتر مربع من جاندولا " ردج قيمة 185 جنيها.
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