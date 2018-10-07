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اقتصاد وأسواق
استقرار أسعار الرخام والجرانيت خلال سبتمبر
الأحد 07 أكتوبر 2018 03:04 ص
الجرانيت والرخام
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الجرانيت والرخام
المال- خاص
كشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء عن ثبات أسعار الرخام والجرانيت خلال شهر سبتمبر حيث سجل رخام جلاله لايت قيمة 140 جنيها لكل متر مربع في حين سجل سعر رخام تريستا قيمة 150 جنيها لكل متر مربع.
وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة أن سعر المتر مربع من رخام جلالة لايت " درج بلغ 110 جنيهات، في حين سجل رخام تريستا درج قيمة 120 جنيها لكل متر مربع.
وأشار التقرير إلى أن سعر المتر المربع من الجرانيت أحمر أسواني " ترابيع" بلغ 385 جنيها في حين بلغ سعر المتر مربع "درج" قيمة 275 جنيها.
بينما سجل المتر المربع من جاندولا " ترابيع" قيمة 375 جنيها في حين سجل المتر مربع من جاندولا " ردج قيمة 185 جنيها.
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