9.3 مليون دولار إجمالى صادرات مكونات السيارات للقطاع العام

أحمد عوض









سجلت إجمالى صادرات مكونات السيارات وقطع الغيار لدى شركات قطاع العام، نحو 9 ملايين و339 ألفًا و986 دولارًا خلال النصف اﻷول من 2018؛ وفقا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.





وتصدرت كينيا قائمة الدول اﻷكثر استيرادًا لمكونات السيارات من مصر، بقيمة 3 ملايين و47 ألفًا و759 دولارًا، تبعتها التشيك بنحو مليون و203 آلاف و759 دولارًا، تلتها ألمانيا بقيمة استيرادي مليون و82 ألفًا و683 دولارًا.





وجاءت "البرتغال" في المرتبة الرابعة بقيمة استيرادية 780 ألفًا و215 دولارًا، تبعتها جنوب أفريقيا بواقع 670 ألفًا و169 دولارًا، تلتها هولندا مسجلة 236 ألفًا و44 دولارًا، ثم العراق بإجمالي 195 ألفًا و215 دولارًا.





وحلت سوريا في المرتبة الثامنة بقيمة استيرادية 175 ألفًا و78 دولارًا، تبعتها تونس بإجمالي 62 ألفًا و228 دولارًا، تلتها اﻷردن بنحو 55 ألف دولار، ثم فيتنام محققة 46 ألفًا و320 دولارًا.



