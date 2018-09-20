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بورصة وشركات
إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك في «تلاعبات البورصة»
الخميس 20 سبتمبر 2018 04:45 م
علاء وجمال مبارك
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علاء وجمال مبارك
نجوى عبد العزيز
قررت المحكمة المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الخميس، قبول التظلم المقدم من نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك علاء وجمال مبارك، وآخرين على قرار حبسهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة".
وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل أيمن أحمد فتحي، ياسر الملواني، حسن هيكل، جمال مبارك، علاء مبارك، وعمرو القاضي، حسين الشربيني، بضمان مالي 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر للنظر في الموضوع.
كما قررت فيه محكمة الاستئناف -اليوم الخميس- قبول طلبهم المقدم من المحامي فريد الدين الموكل بالدفاع عن كل من المتهمين علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق، المطالب فيه برد هيئة محكمة قضية "التلاعب فى البورصة"، وإعادة نظر أمر التظلم أمام دائرة أخرى.
كانت المحكمة قد أمرت بالتحفظ على كل من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وآخرين وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة"، لحين ورود تقرير اللجنة الفنية بشأن القضية، وإرسال تقرير الخبراء لاستكماله، وتأجيل المحاكمة لجلسة 20 أكتوبر المقبل لاستكمال نظرها.
وأسندت النيابة الأموال العامة للمتهم جمال مبارك تهمت الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بغير وجه حق، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
قضية التلاعبات فى البورصة
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