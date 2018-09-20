أسعار أكثر الأسهم تراجعًا بالبورصة بجلسة الخميس 20 سبتمبر

البورصة

أسماء السيد



تنشر "المال"، أسعار الـ5 أسهم الأكثر تراجعًا بختام تعاملات جلسة، اليوم الخميس -أخر جلسات الأسبوع الجاري 20 سبتمبر- .



وجاءت الأسهم الهابطة، أولاً سهم الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عند سعر 112.8 جنيه، والعبور للاستثمار العقاري بـ 5.7 جنيه، ووادي كوم أمبو لاستصلاح الاراضي بـ 10.61 جنيه، ودلتا للأنشاء والتعمير بـ5 جنيهات وأخيرًا سهم شمال إفريقيا للاستثمار العقاري بـ 1.03 جنيه.