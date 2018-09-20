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طاقة
الهند تستعد لسداد ثمن نفط إيران بالروبية
الخميس 20 سبتمبر 2018 04:26 م
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قال مصدران بقطاع النفط -اليوم الخميس- إن الهند ستقوم بتسوية مدفوعات الخام الإيراني باستخدام الروبية عبر بنوك محلية بدءً من نوفمبر، في الوقت الذي سيصعب فيه تسوية تجارة النفط عبر البنوك الأوروبية بسبب العقوبات الأمريكية على طهران.
وفي مايو، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع إيران وأمر بتجديد عقوبات أمريكية على طهران، ودخلت بعض العقوبات حيز النفاذ في السادس من أغسطس، بينما ستبدأ العقوبات الخاصة بقطاعي النفط والبنوك في الرابع من نوفمبر.
وقال أحد المصادر: "نحن متأهبون لأي احتمال إذ يتعين علينا السداد ولا نريد التعثر في السداد".
وأكد المصدران أن الهند اختارت بنك يو.سي.أو وبنك آي.دي.بي.آي لتسهيل المدفوعات إلى إيران.
وتستخدم شركات التكرير الهندية في الوقت الحالي بنك الدولة الهندي والبنك التجاري الأوروبي الإيراني لشراء النفط الإيراني باليورو.
وأبلغ بنك الدولة الهندي شركات التكرير أنه سيتوقف عن التعامل في مدفوعات إيران اعتبارًا من نوفمبر.
وتابع المصدر الثاني إنه بعد إعلان الولايات المتحدة أنها ستعيد فرض عقوبات في مايو ، تتلقى إيران بالفعل مقابل بعض الشحنات بالروبية.
كانت رويترز قالت في يونيو إن الهند تدرس إحياء آلية سابقة للسداد بالروبية مع إيران، وأثناء نظام العقوبات السابق، تبنت الهند نظاما يشبه المقايضة لشراء النفط من إيران واستخدمت طهران الروبية لاستيراد سلع من الهند.
وقال المصدر الأول: ”في السابق قمنا بتسوية 45 % من تجارتنا بالروبية، هذه المرة قد تكون النسبة 100%. علينا أن نقرر الرقم معا“.
وما زالت الهند، أكبر زبون للنفط الإيراني بعد الصين، تسعى لنيل بعض الإعفاءات من العقوبات من الولايات المتحدة على الرغم من أن بعض شركات التكرير قلصت بالفعل مشترياتها بسبب مشكلات خاصة بالتأمين ترتبط بالعقوبات.
النفط
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