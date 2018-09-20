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بورصة وشركات
أسعار أكثر الأسهم ارتفاعًا بجلسة الخميس 20 سبتمبر
الخميس 20 سبتمبر 2018 04:46 م
خسائر البورصة المصرية 55
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خسائر البورصة المصرية 55
أسماء السيد
تنشر "المال"، أسعار الـ5 أسهم الأكثر صعودًا بختام تعاملات جلسة، اليوم الخميس – أخر جلسات الأسبوع الجاري 20 سبتمبر 2018-.
وتصدرت الأسهم المرتفعة: وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بسعر 8.37 جنيه، وسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بـ 10.8 جنيه، ودايس للملابس الجاهزة بـ 21.25 جنيه، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر 31.4 جنيه، وأخيرًا المجموعة المالية هيرمس بسعر 16.6 جنيه.
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