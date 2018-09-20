أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

أسعار أكثر الأسهم ارتفاعًا بجلسة الخميس 20 سبتمبر

خسائر البورصة المصرية 55
خسائر البورصة المصرية 55
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أسماء السيد

تنشر "المال"، أسعار الـ5 أسهم الأكثر صعودًا بختام تعاملات جلسة، اليوم الخميس – أخر جلسات الأسبوع الجاري 20 سبتمبر 2018-.

وتصدرت الأسهم المرتفعة: وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بسعر 8.37 جنيه، وسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بـ 10.8 جنيه، ودايس للملابس الجاهزة بـ 21.25 جنيه، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر 31.4 جنيه، وأخيرًا المجموعة المالية هيرمس بسعر 16.6 جنيه.

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