أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

طاقة

إس دي إكس إينرجي: نتفاوض مع بي بي للاستحواذ على أصول نفطية بمصر

النفط
النفط
أخبار متعلقة
small-img
روسيا: سوق النفط هشة وهناك انخفاض في إنتاج بعض الدول
small-img
أسعار النفط تتراجع بعد موجة صعود
النفط

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن:

أكدت شركة SDX Energy للنفط والغاز، اليوم الخميس، أنها تجري مناقشات مع شركة بي بي للنفط للاستحواذ على مجموعة من الأصول في مصر، وفقًا لرويترز.

وقالت الشركة المدرجة في لندن، إن الاستحواذ سيكون على شكل "اكتتاب عكسي" وستخضع لموافقة المساهمين.

والاكتتاب العكسي يمكن الشركات العامة من إبرام صفقات الاستحواذ على أصول الشركات الخاصة والعكس، مع تفادي الدخول في عمليات طويلة ومعقدة.

النفط
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا