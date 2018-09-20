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طاقة
إس دي إكس إينرجي: نتفاوض مع بي بي للاستحواذ على أصول نفطية بمصر
الخميس 20 سبتمبر 2018 04:09 م
النفط
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إعداد – عبدالغفور أحمد محسن:
أكدت شركة SDX Energy للنفط والغاز، اليوم الخميس، أنها تجري مناقشات مع شركة بي بي للنفط للاستحواذ على مجموعة من الأصول في مصر، وفقًا لرويترز.
وقالت الشركة المدرجة في لندن، إن الاستحواذ سيكون على شكل "اكتتاب عكسي" وستخضع لموافقة المساهمين.
والاكتتاب العكسي يمكن الشركات العامة من إبرام صفقات الاستحواذ على أصول الشركات الخاصة والعكس، مع تفادي الدخول في عمليات طويلة ومعقدة.
النفط
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