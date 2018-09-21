رئيس ميناء دمياط يشارك فى مؤتمر دولى فى أوزبكستان

محمود محسن

يشارك اللواء بحرى أيمن صالح إبراهيم رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط فى فاعليات المؤتمر الدولى (آسيا الوسطى فى نظام ممرات النقل الدولية – المنظور الإستراتيجى والفرص غير المحققه) والمنعقد حالياً بطشقند عاصمة دولة أوزبكستان خلال يومى 20-21 من سبتمبر الحالى.





يناقش المؤتمر تطوير إمكانيات النقل العابر لجمهوريات آسيا الوسطى وتشكيل محور نقل مدمج مشترك ليكون بمثابة نقطة إتصال رئيسية تربط بين دول جنوب وجنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والأدنى، كما يتناول المؤتمر المراكز اللوجيستية الدولية الموجودة على الطرق الرئيسية للنقل ودراسة إستحداث الأساليب المختلفة للإستخدام الفعال للموانئ لتطوير إمكانيات النقل والإمداد فى المنطقة.

كما تنبع أهمية المشاركة فى المؤتمر كونه يناقش أفاق التعاون فى تشكيل منطقة نقل مشتركة ومتكامله خلال ممرات نقل وعبور جديدة ستتمكن من جذب المزيد من خطوط الشحن مع إزالة كافة العقبات أمام نقل البضائع ودراسة وضع نظام دولى معترف به لتدريب المختصين فى مجال النقل الدولى والخدمات اللوجيستية.

هذا وقد أوضح اللواء صالح أن مشاركة هيئة ميناء دمياط فى هذا المؤتمر الدولى تأتى تتويجاً لجهودها المبذولة لتحويل الميناء إلى مركز لوجيستى يقدم كافة الأمكانات والتسهيلات لخدمة النقل العابر نظراً لما يتمتع به من فرص إستثمارية متاحه وبنية تحتية قوية لمرافق الميناء المختلفة.

جدير بالذكر أن مشاركة الهيئة فى هذا المؤتمر تأتى ترجمة لتوجهات وزارة النقل والحكومة المصرية بعد الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا لدولة أوزباكستان والتى وجه خلالها إلى اهمية تطوير أوجه التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.