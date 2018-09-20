مدينة 15 مايو تطرح 950 عمارة إسكان اجتماعي

محمود زكي









قال المهندس سيد همام، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إنه جارٍ طرح 950 عمارة إسكان اجتماعي على شركات المقاولات، خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الجهاز قام بتسليم 5 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الإجتماعي إلى الأفراد بموجب جواب التخصيص المقدم من البنك.





وأضاف، في تصريحاته، لـ"المال"، أن التكلفة التقديرية لتنفيذ تلك الوحدات تقدر بحوالي 5 مليارات جنيه، على أن يتم الانتهاء منها خلال 24 شهرًا من بداية التنفيذ، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح تلك الوحدات من خلال 30 مناقصة على شركات المقاولات.





وتم بيع 13 محلًّا تجاريًّا بالمدينة، خلال المزاد الذي أجراه جهاز المدينة خلال الشهر الحالي، مشيرًا إلى أن أعلى سعر للمتر التجاري بالمدينة سجل 25 ألف جنيه، بينما بلغ أقل سعر بالمزاد حوالي 12 ألف جنيه.





وأوضح رئيس الجهاز أن سعر المتر بالمدينة يشهد زيادة تدريجية من خلال المزادات التي يقوم بإجرائها الجهاز من فترة لأخرى.





ولفت همام إلى أن الزيادة في أسعار المتر تأتي نتيجة التنمية الشاملة بالمدينة، مع تنفيذ مشروعات خدمية واستثمارية بالمدينة على مدار السنوات الماضية.



