مصر تغلق مكتب التمثيل التجارى بإسرائيل

- مصادر: وزارة التجارة أغلقت 14 مكتبًا.. آخرهم تل أبيب وقبرص

- القرار يستهدف ترشيد النفقات وإعادة هيكلة القنصليات غير المجدية

أحمد اللاهونى

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التجارة والصناعة، عن إغلاق مكتب التمثيل التجارى بالعاصمة الإسرائيلية «تل أبيب».

وبحسب المصادر - التى فضلت عدم ذكر أسمائها – فإن الوزارة أغلقت المكتب لسببين الأول يعود إلى أنه لم يعد يحقق الاستفادة المأمولة، أما الثانى فهو استكمالًا لخطة «التجارة والصناعة» التى اتخذتها على مدار الأعوام الماضية بتخفيض عدد مكاتب التمثيل التجارى لترشيد الإنفاق من العملة الصعبة بعد انخفاض الجنيه.

ووفقًا للمصادر ذاتها، نجحت الوزارة فى تخفيض ميزانية جهاز التمثيل التجارى 30%، إذ تخطى عدد المكاتب التى تم غلقها 14 مكتبًا على مدار العامين الماضيين 2016/2017 و2017/2018، وكان آخرهم تل أبيب وقبرص.

وذكرت أن المكاتب التى تم إغلاقها كان من بينها "فيينا، تل أبيب، قبرص، شيكاغو، البرتغال، المكسيك، كازخستان، سوريا، ليبيا، اليمن"، مشيرة إلى أنه لا يوجد نية لفتح أو غلق مكاتب جديدة خلال العام المالى الحالى 2018/2019.

وأوضحت المصادر، أن الوزراة خفضت القوى العددية من المحلقين المحليين والإداريين فى المكاتب التى لا يمكن الاستغناء عنها.

ويصل عدد مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج بعد إغلاق بعضها 51 موزعة على الدول الأوروبية والعربيــة، وآسيا وإفريقيا، وأمريكا.

وواجهت مكاتب التمثيل التجارى المصرية بالخارج أزمة كبيرة على مدار العامين الماضيين بسبب ندرة العملة الصعبة والتى تسببت فى وقف رواتب العاملين بخلاف وقف البدلات.

لم يتسن لـ "المال" الحصول على معلومات دقيقة حول حجم التبادل التجارى بين مصر وإسرائيل، ولم تصدر الجهات المسئولة عن ذلك "الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التجارة والصناعة، بيانات رسمية عن حركة الصادارات والواردات خلال العام الماضى.

وأخفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزى خلال شهر أغسطس الماضى معلومات التبادل التجارى مع إسرائيل.

وبالبحث فى وسائل الجانب الآخر، أظهر تقريرًا نشره مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أغسطس الماضى، أن مصر تستورد من بلاده بـ64 مليون دولار، فيما تصدر لها بـ84.5 مليون دولار.