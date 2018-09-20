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سيــارات
دايملر تستثمر 155 مليون دولار فى بروتيرا لإنتاج أتوبيسات كهربائية
الخميس 20 سبتمبر 2018 03:21 م
دايملر
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شريف عيسى
أعلنت شركة بروتيرا الأمريكية لصناعة الأتوبيسات الكهربائية، عن توصلها لاتفاق مع شركة دايملر الألمانية للحصول على استثمارات جديدة، بقيمة 155 مليون دولار.
وتسعى الشركة لاستخدام تلك الاستثمارات فى توسيع عمليات إنتاجها من الأتوبيسات الكهربائية، خاصة مع تزايد الطلب العالمي عليها.
وفى سياق متصل، كشف مارتن داوم، عضو مجلس إدارة دايملر لوسائل النقل، عن بدء العمل على إنتاج الشاحنات والحافلات الكهربائية فى ظل التطور الذى تشهده الصناعة خلال الفترة الراهنة.
وقال دوام إن التعاون مع بروتيرا سيعطى دفعة إضافية لتطوير المركبات التجارية الثقيلة المدعومة بمحرك محرك كهربائي، بالتزامن مع عمليات التطوير المستمرة فى مجال تكنولوجيا صناعة البطاريات.
وأضاف ريان بوبل، الرئيس التنفيذي لشركة بروتيرا، أن التعاون مع شركة دايملر سيسمح بتحقيق دفعة قوية فى مجال صناعة وسائل النقل الكهربائية، خاصة وأن دايملر تعد من كبرى الشركات العالمية في مجال السيارات التي تخدم كل الفئات والسوق تقريبًا.
وقال بول إن الأتوبيسات الكهربائية باتت الآن أرخص من تلك التى تعمل بالديزل أو الغاز الطبيعي المضغوط، متوقعًا تمكنها من هيمنتها على السوق في غضون 10 سنوات.
وفي نفس الوقت تقريباً، عينت شركة بروتيرا نائب رئيس التصنيع السابق لشركة تسلا كمدير لعمليات الإنتاج بها لقيادة التوسع في الإنتاج في منشآتها، والإشراف على مصنعها الجديد في مقاطعة لوس أنجلوس من أجل تلبية الطلب المتزايد.
وتترقب هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية توريد الدفعة الأولى من الأتوبيسات الكهربائية، قبيل نهاية العام الجارى، بعد تمكن شركة بى واى دى الصينية من اقتناص المناقصة التى أعلنتها المحافظة.
كانت الإسكندرية قد أعلنت نهاية 2016، عن مناقصة لتوريد 15 أتوبيساً كهربائياً لضمها ضمن أسطولها، وفى يناير من العام الماضى أعلنت المحافظة عن فوز بى واى دى الصينية بالمناقصة بعد منافسة شرسة مع 7 شركات كبرى تعمل على تصنيع الحافلات الكهربائية.
وبلغت قيمة الأتوبيسات ومحطات الشحن ومنفذ للصيانة، علاوة عن مخزون من قطع الغيار ما يقرب من 40 مليون دولار، تكفل بنك التنمية الصينى بتمويل المناقصة بقرض تصل فائدته إلى 2.5%، بفترة سماح لبد السداد تقدر بـ 3 سنوات.
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