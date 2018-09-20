سويسرا تشارك في تمويل تعزيز المهارات الفنية لـ500 شابة وشاب بمصر

سمر السيد

قال بيان صحفي صادر عن السفارة السويسرية بالقاهرة إن سويسرا تقوم بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية بتمويل مشروع يسعى لتعزيز المهارات الفنية لـخمسمئة شابة وشاب في مصر، بهدف تحسين فرصهم للالتحاق بسوق العمل.

ووفق البيان سيتم إطلاق المشروع يوم الاثنين 24 سبتمبر، الذي سيعمل على تطوير أكاديمية السويدي الفنية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية والتوسع في برامجها التعليمية التي تشمل مجالات "مكونات الطاقة" والإلكترونيات الصناعية" و"ميكانيكا صيانة وإصلاح".





يُذكر أن أكثر من مئتي طالب وطالبة يدرسون الآن في الأكاديمية في البرامج المختلفة، بينما الهدف هو الوصول إلى خمسمئة طالب وطالبة بحلول عام 2021 من خلال المشروع، كما يسعى المشروع لإدماج المرأة من خلال دعم سبل التحاقها بالأكاديمية.