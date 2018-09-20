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استثمار
سويسرا تشارك في تمويل تعزيز المهارات الفنية لـ500 شابة وشاب بمصر
الخميس 20 سبتمبر 2018 05:09 م
علم سويسرا
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سويسرا تشارك في تمويل تعزيز المهارات الفنية لـ500 شابة وشاب بمصر
سويسرا تشارك في تمويل تعزيز المهارات الفنية لـ500 شابة وشاب بمصر
سويسرا تشارك في تمويل تعزيز المهارات الفنية لـ500 شابة وشاب بمصر
علم سويسرا
سمر السيد
قال بيان صحفي صادر عن السفارة السويسرية بالقاهرة إن سويسرا تقوم بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية بتمويل مشروع يسعى لتعزيز المهارات الفنية لـخمسمئة شابة وشاب في مصر، بهدف تحسين فرصهم للالتحاق بسوق العمل.
ووفق البيان سيتم إطلاق المشروع يوم الاثنين 24 سبتمبر، الذي سيعمل على تطوير أكاديمية السويدي الفنية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية والتوسع في برامجها التعليمية التي تشمل مجالات "مكونات الطاقة" والإلكترونيات الصناعية" و"ميكانيكا صيانة وإصلاح".
يُذكر أن أكثر من مئتي طالب وطالبة يدرسون الآن في الأكاديمية في البرامج المختلفة، بينما الهدف هو الوصول إلى خمسمئة طالب وطالبة بحلول عام 2021 من خلال المشروع، كما يسعى المشروع لإدماج المرأة من خلال دعم سبل التحاقها بالأكاديمية.
سيقوم المشروع بدعم الأكاديمية في ثلاثة مجالات: أولًا تطوير العملية التعليمية من خلال تدريب المعلمين وتحديث نظم الامتحانات واعتمادها، ثانيًا بناء قدرات إدارة الأكاديمية وتمكينها من جذب المزيد من الطلاب، وثالثًا سيعمل المشروع على فتح سبل التحاق النساء للتعليم الفني والتدريب المهني.
وتعد مبادرة تعزيز المهارات الفنية للشباب جزءًا من البرنامج الإقليمي للشمول الاقتصادي المنفَّذ من قِبل البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية والمموَّل من أمانة الدولة للشئون الاقتصادية في سويسرا بمبلغ 2.75 مليون فرنك سويسري. ويغطى البرنامج مشروعات في مصر وتونس والمغرب والأردن.
وفى إطار فعاليات الافتتاح أكد السيد بول جارنيه، سفير دولة سويسرا بجمهورية مصر العربية "أن سد الفجوة بين التعليم الفني ومتطلبات سوق العمل من شأنه أن يسهم في خلق طبقة وسطى قوية في مصر، كما يعتبر هذا المشروع مثالًا للشراكة الفعالة مع القطاع الخاص والمساهمة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمصر من خلال تعزيز فرص توظيف الشابات والشباب المصري في المجال الفني. كما أكد أن مشاركة المرأة في هذا الإطار جزء لا يتجزأ من المشروع".
يقع المشروع ضمن إطار استراتيجية 2017– 2020 للتعاون السويسري في مصر، حيث تدعم سويسرا أجندة الإصلاح الشاملة في مصر بالاتصاف مع رؤية مصر 2030، والجدير بالذكر أن سويسرا ومصر يتمتعان بما يقرب من 40 عامًا من التعاون الناجح في مجال التنمية.
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