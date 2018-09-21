تعرف على محركات التراجع الحاد بالبورصة

أسماء السيد





تمر البورصة المصرية بحالة من التراجعات الحاده خلال الأسبوع الحالي تأثرًا بمجموعة من الأحداث السلبية التى فرضت سيطرتها على رأسها إلقاء القبض على مجموعة من الأسماء المتربطة بأسهم مدرجة بالبورصة .



والقت محكمة جنايات القاهرة القبض على عددًا من المتهمين في قضية "تلاعبات البورصة" من بينهم ياسر الملواني الذي يشغل عضو مجلس الإدارة بشركتي "هيرمس" و"جهينة" وعضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة بشركة "بالم هيلز"، إضافة إلى عمرو القاضي مدير علاقات المستثمرين بشركة القلعة، قبل أن تقرر إخلاء سبيلهم الخميس.



وقال عمرو الألفى رئيس قسم البحوث بشركة "شعاع" لتداول الأوراق المالية، أن مؤشر البورصة الرئيسي كسر مستوى 14700 نقطة ما أنذر باستمرار تحركه في المسار الهابط .



وطرح الألفي سؤالاً حول معرفة ما هي محركات التراجع الأساسية التى انتابت البورصة خلال الجلسات الماضية.





وأجاب أن أحدى الطرق التى قد تساعد على استيعاب ما حدث هو تركيز بيانات التداول وفقًا لفئات المستثمرين المختلفة، لتتوزع بين المؤسسات والأفراد من ناحية وبين جنسيات المستثمرين من ناحية آخرى.



وأشار إلي أنه من تحرير سعر صرف الجنيه تصدرت المؤسسات عمليات صافي الشراء بقيمة تراكمية بلغت 24.7 مليار جنيه، والأجانب بقيمة تراكمية 20.3 مليار جنيه، والعرب بقيمة تراكمية 1.0 مليار جنيه، فيما تصدر الأفراد عمليات البيع بقيمة تراكمية سجلت 24.7 مليار جنيه والمصريين بقيمة تراكمية 21.3 مليار جنيه .



وتابع: وبوجه عام يوضح اداء السوق وفقًا لأداء المؤشر EGX 30 وجود منحنى هبوطي في سبتمبر 2018 حيث أغلق السوق على تراجع بختام جميع جلسات التداول مُنذ بداية الشهر حتى الآن، 13 جلسة تداول، باستثناء ثلاث جلسات.



ولفت إلى أن مؤشر البورصة الرئيسي سجل تراجعًا منذ بداية الشهر الجاري بنسبة 11.9%، وبنسبة 6% منذ بداية العام وحتى جلسة الأمس، وبنسبة 23.44% دون مستوى ذروته عند 18,414.11 نقطة في 29 إبريل 2018.



وأضاف، أن محركات الأداء السلبي للمؤشر خلال الشهر الجاري تتمثل في 3 عوامل رئيسية هي، مبيعات الأفراد بصافي مبيعات تراكمية بقيمة 1.61 مليار جنيه، وبصافي مبيعات للأجانب بقيمة 40 مليون جني، والعرب بصافي مبيعات 24 مليون جنيه.



وركز الألفى نظرته على فئتي الأفراد والأجانب نظرًا للانعكاس القوي لحجم الفئة الأولي وأثر إتجاه الفئة الثانية على السوق .



وأوضح رئيس قسم البحوث لدي "شعاع"، أن المستثمرون الأفراد سجلوا صافي مبيعات خلال جميع جلسات التداول منذ بدلاية سبتمبر حتى الآن باستثناء جلسة واحده، وعزا هذا الاتجاه إلى عمليات الشراء بالهامش التي قام بها المستثمرين الأفراد في وقت سابق، علمًا بأنه في حالة تراجع السوق دائمًا ما يكون الشراء بالهامش أحد المحفزات التي تزيد من وتيرة الانخفاض وأيضًا الضغوط البيعية على الأسهم والتي تواصل التراجع حتى بدء الموجة البيعية في التراجع.



وعلى صعيد تعاملات الأجانب قال أن تعاملاتهم توزعت بشكل متساوي قال إن تعاملاتهم توزعت بشكل بشبة متساوي ست جلسات شراء و 7 جلسات بيع.



وأوضح أن المستثمرون الأجانب سجلوا بجلسة – أمس- الاربعاء صافي مشتريات بنحو 56 مليون جنيه، علمًا بأن مؤشر EGX 30سجل أمس ثاني أكبر تراجع يومي بأكثر من 3%.









وتجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات تتضمن تداولات الأسهم فقط دون تداولات السندات التي سجلت تعاملات الأجانب المرتبطة بها صافي بيع على خلفية الإضرابات الحادة التي تمر بها الأسواق الناشئة.

وأشار إلي انهُ عندما يتراجع مؤشر EGX 30 خلال أي جلسة تداول بأكثر من 3%، فأن هناك احتمالية بنحو 54% أن يغلق السوق عند مستوى أكثر انخفاضًا في اليوم التالي.



وتابع : وعلى مدار العديد من الأعوام السابقة (باستثناء جلسة الأمس)، يبلغ إجمالي عدد الأيام، التي أغلق خلالها المؤشر على تراجع بأكثر من 3%، 188 يوم (أو 4% من مجموع هذه الأيام)، ومن أصل 188 يوم هناك 86 يوم تمكن المؤشر خلالها من تحقيق أداء إيجابي خلال جلسة التداول التالية بمتوسط أداء يبلغ +2.25% بينما هناك 102 يوم تبعها أداء سلبي عقب الجلسة التي تراجع فيها المؤشر بمتوسط -2.30%.



وبوجه عام، فإن متوسط الأداء للمؤشر خلال الجلسة التالية لجلسة التراجع كان -0.22%. وهناك أيضًا احتمالية بنسبة 16% أن تشهد الجلسة التالية لجلسة التراجع انخفاض المؤشر بأكثر من 3% مُقابل احتمالية بنسبة 14% بأن يسجل المؤشر ارتفاعًا بأكثر من 3%، وفق الألفي



وأخيرًا نصح المتعاملين بالتركيز على الأسهم بشكل مستقل وليس على المؤشر الرئيسي للسوق فقط .



ويوضح الجدول أدناه مُلخص هذه الاستنتاجات:









