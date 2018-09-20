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سيـــاســة
تأجيل قضية تفجير أبراج الضغط العالى إلى 18 أكتوبر
الخميس 20 سبتمبر 2018 03:02 م
محكمة جنايات القاهرة
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محكمة جنايات القاهرة
نجوى عبد العزيز
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار خالد عوض، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 45 متهمًا، بينهم 35 محبوسين و10 هاربين، في القضية المعروفة باسم خلية "أبراج الضغط العالي"، لجلسة 18 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.
ووجهت النيابة للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.
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