السيسي يشارك في الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة

- دبلوماسي: فرصة للالتقاء مع زعماء العالم - لقاءات محتملة على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث أزمة "الأونروا"



سمر السيد:



يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، نيويورك، الأسبوع المقبل، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73، التي تبدأ فعالياتها في 25 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن يلقي كلمة.



وأكد السفير رخا أحمد، مساعد وزير الخارجية الأسبق والخبير الدبلوماسي، لـ"المال"، أن الزيارة تمثل فرصة للالتقاء مع أكبر عدد من زعماء العالم الأفارقة والعرب والآسيويين الموجودين خلال الاجتماع، وكأنه زار تلك الدول كوسيلة لمناقشة قضايا محددة تحتاج إيضاح والتوصل بشأنها لقرار.



وأضاف أن هناك ترتيبات لعقد لقاء محتمل بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، خاصةً وأن هناك نوعاً من الفتور فى العلاقات بين البلدين، رغم استئناف مناورات النجم الساطع بينهما، لكن واشنطن لم تُعين سفيراً لها في القاهرة منذ انتهاء مدة السفير السابق في ديسمبر الماضي حتى الآن.



ولفت إلى أن "السيسي" سيلقي بيانًا عن سياسة مصر وموقفنا تجاه القضايا الإقليمية المختلفة وعملية مكافحة الإرهاب وغيرها، مشيراً إلى أن المشاركة فى فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء بياناً أصبح تقليداً يتبعه عبد الفتاح السيسي منذ توليه حقبة الرئاسة.



وأوضح أنه من المحتمل عقد المجموعات الإقليمية كالمجموعتين الافريقية أو العربية اجتماعات على هامش فعاليات الجمعية العامة، موضحاً أنه على صعيد المجموعة العربية فإنها ستعقد اجتماعاً وزارياً على مستوي وزارء الخارجية، بدعوة وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي أثناء اجتماع وزراء الخارجية العرب فى الجامعة العربية 11 سبتمبر الجاري، مرجعاً أهمية الاجتماع إلى محاولة بذل جهود دولية لحل أزمة وكالة الأونروا المعنية باللاجئين الفلسطينيين، لاسيما عقب الانسحاب الأمريكي من تمويلها والذي كان يشكل 30 % تقريباً من تمويلاتها المقدمة لأكثر من 5 ملايين لاجئ.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قال في كلمته خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ72 العام الماضي، إن المخرج الوحيد الممكن من أزمات المنطقة العربية هو التمسك بمشروع الدولة الوطنية الحديثة، مشيراً إلى أنه لا نزال نعاني من العجز عن مواجهة الخلل في النظام الاقتصادي العالمي، وخلال الزيارة التقي مع عدد من المسئولين من ضمنهم أنطونيو جوتيرس سكرتير عام الأمم المتحدة.



وأكد على دعم مصر لجهود المنظمة الدولية الهادفة لتحقيق السلم والأمن ودفع جهود التنمية المستدامة، والتقى مع رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، مؤكدًا على الاهتمام الذى يوليه للعلاقة مع البنك باعتباره شريكاً مهماً لمصر فى التنمية.



وتطلع "السيسي" في لقاء مع نظيره الأمريكي "دونالد ترامب" لمزيد من التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف قضايا المنطقة، خاصةً مكافحة الإرهاب بما يمثله من خطر كبير على استقرار المنطقة والعالم.