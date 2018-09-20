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استثمار
الحكومة توافق على 3 اتفاقيات لتعديل منح أمريكية لمصر
الخميس 20 سبتمبر 2018 02:49 م
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى
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المال- خاص
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على تعديل 3 اتفاقيات منحة مساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، لتصبح قيمة المنحة 200 مليون و200 ألف دولار أمريكي.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة بخصوص التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، لتصبح قيمة المنحة 20 مليون دولار أمريكي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة بخصوص الأعمال الزراعية للتنمية الريفية، لتصبح قيمة المنحة 64 مليونا و672 ألف دولار أمريكي.
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