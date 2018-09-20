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عقـــارات
44 عمارة تنهى ظاهرة العشوائيات ببورسعيد
الخميس 20 سبتمبر 2018 02:38 م
44 عمارة تنهى ظاهرة العشوائيات ببورسعيد
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44 عمارة تنهى ظاهرة العشوائيات ببورسعيد
أمانى العزازى
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال جولتة بمشروع الـ 44 عمارة الواقعة بجنوب بورسعيد خارج منفذ الرسوة، أنه يعد مدينة نموذجية متكاملة والتى تمت إقامتها على أعلى مستوى من الإنشاء والتشطيبات، فضلاً عن الخدمات المتواجدة بالمنطقة التى تعد ضمن خطة المحافظة فى توفير مسكن لائق للمستحقين.
وأضاف أن تنفيذ المشروع بهذا المستوي المتكامل يعد نقلة نوعية في إقامة المشروعات السكنية بالمحافظة نظرا لتوفر كافة الخدمات بجانب والتي تضم وحدة صحية على أعلى مستوى وكذلك مدرسة الحديدة كما سيجري العمل في إقامة مركز شباب لخدمة سكان المنطقة، بالإضافة إلى رفع كفاءة السوق وتوفير جميع أنواع السلع الغذائية والأساسية به وتوفير حصة تموينية للمخبز بالمنطقة.
وأعلن محافظ بورسعيد أنه تم الانتهاء من أكثر من ٩٢% من الأعمال الإنشائية وتوصيل المرافق للمشروع الذى يضم ٨٨٠ وحدة سكنية ومن المنتظر أن يتم افتتاح المشروع فى احتفالات المحافظة بأعياد النصر.
ويقام المشروع فى إطار التعاون بين محافظة بورسعيد وصندوق تطوير العشوائيات.
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