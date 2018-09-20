الكهرباء توقع عقد صيانة محطات سيمنس بقيمة 2.8 مليار يورو

وزير اكهرباء

عمر سالم



شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، توقيع عقد عملية تشغيل وصيانة وإدارة محطات التوليد العملاقة الثلاث التى تم افتتاحها فى كل من البرلس، العاصمة الإدارية، بنى سويف مع تحالف Siemens AG & Siemens Technologie S.A.E.



وأشاد شاكر، خلال مراسم توقيع العقد بالتعاون القائم بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس معرباً عن أمله فى تحقيق نجاح أكبر فى المستقبل تمشياً مع خططنا القومية لإنتاج الطاقة وتعظيم مستوى الإعتمادية والكفاءة لمحطات توليد الكهرباء، حتى تتمكن من تلبية الطلب المتنامى على الطاقة.



وأعرب المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن إمتنانه من استكمال التعاون مع شركائنا فى النجاح، موضحاً أن حدود الأعمال تتضمن تشغيل وصيانة وإدارة المحطات الثلاثة من خلال فريق تشغيل وصيانة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والذين سيتم التعاقد معهم من قبل شركة سيمنس، بعد تدريبهم ضمن البرنامج التدريبى بألمانيا وتحت إدارة مديرى مواقع أجانب لنقل خبراتهم إلى طاقم عمل.



وأضاف أن القيمة الإجمالية (للمواقع الثلاثة) تبلغ ٢.٨ مليار يورو، بمدة تعاقد تصل إلى 8 سنوات غير متضمنة فترة الـتعبئة (Mobilization) والتى تصل إلى 3 شهور .



وتلتزم شركة سيمنس أثناء فترة الـتعبئة (Mobilization) بالتعاقد على كامل العمالة بالمشروعات الثلاث، والذين تم تدريبهم ضمن البرنامج التدريبى للشركة بألمانيا، كما تلتزم بتدريب وتأهيل كوادر من ضمن العمالة الموجودة لكي تكون مؤهلة لإدارة الثلاثة مواقع قبل انتهاء العقد بفترة كافية.



وأعرب المهندس عماد غالى، الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس فى مصر، عن فخره وإمتنانه من الثقة التى توليها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر لشركة سيمنس، مؤكداً على مواصلة الجهود لتنفيذ عمليات التشغيل والصيانة على أعلى مستوى لتصبح نموذجاً للمنشآت الأخرى من حيث الكفاءة ومن أجل تطبيق حلول سيمنس للخدمات الرقمية للتأكد من أعلى مستويات الإنتاجية.



يذكر أن القدرة الإجمالية للثلاثة محطات تبلغ 14400 ميجاوات، وكل موقع يشتمل على 4 موديول وكل موديول يعمل بنظام الدوره المركبة بإجمالى قدرة 4800 م.و لكل موقع.



ويأتى التعاقد فى ضوء متطلبات المشروعات الثلاث إلى فكر تنظيمى لإدارة مشروعات بهذا الحجم وبالتكنولوجيا الجديدة، ورأت الشركة القابضة إسناد عملية التشغيل والصيانة لهذه المحطات إلى إحدى الشركات العالمية المتخصصة بهذا المجال لنقل خبراتهم وتأهيل كوادر فنية وإدارية من موظفى الشركة القابضة.