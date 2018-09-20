نبيلة مكرم: مصر قوية بشعبها وأبنائها فى الخارج





العمل فى الوزارة يأتى انطلاقا من الإيمان الصادق بأنها قوية ولابد أن تستمر

سلوى عثمانفى مؤتمر بعنوان: "٣ سنين واحنا معاك" لاستعراض ما حققته وزارة الهجرة على مدار ثلاثة أعوام لربط المصريين في الخارج بوطنهم مصر، ألقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كلمة أعربت خلالها عن كل الشكر والتقدير لفريق وزارة الهجرة على كل ما بذلوه فى سبيل الارتقاء بجهود الوزارة.وقالت السفيرة نبيلة مكرم: "إن العمل في الوزارة يأتي انطلاقا من الإيمان الصادق بأنها قوية ولابد أن تستمر وتأكيدا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة قيام وزارة مستقلة للمصريين بالخارج"، مؤكدة أن عمل الوزارة جزء من الكل، حيث يتم التنسيق مع كل الوزارات لتقديم خدمات للمصريين بالخارج، مستشهدة بالتنسيق مع وزارة الدفاع لتنظيم دورات أمن قومى لأبناء الجيل الثانى والثالث لتوعيتهم بالتحديات التي تواجه الوطن.وتحدثت الوزيرة أيضًا عن تنسيق وزارة الهجرة مع وزارة الصحة، حيث إن المصريين بالخارج مدوا يد العون لكافة المؤسسات الصحية، وكذلك التنسيق مع وزارات الزراعة والري والذي تمثل في مؤتمر "مصر تستطيع" بأبناء النيل، وأيضًا التعاون مع وزارات الآثار والسياحة ووأيضًا الشباب في مجال التعاون في ملتقيات شباب الجيل الثاني والثالث وغيرها من أوجه التعاون، وكذلك التنسيق مع الاتصالات بشأن قاعدة بيانات المصريين بالخارج وتحويلات المصريين عن طريق البريد.وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هناك مبادرة للاحتفاء بالجالية الأرمينية التي تعيش فى مصر، وإلى إطلاق مبادرة لتلقي الشكاوى ويتم الرد عليها بفيديو على منصات التواصل الاجتماعي للاقتراب أكثر من المصريين بالخارج لمعرفة مشاكلهم والوصول لحلها.كما لفتت الوزيرة إلى دور وزارة الهجرة في التعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، وأكدت أنها رسالة واضحة وصريحة للتعاون بين هاتين المؤسستين ودليل عظيم على أن مصر قوية بشعبها، مشددة على أن المصريين بالخارج خط الدفاع الأول عن وطنهم حول العالم، لذلك فإن الوزارة لن تدخر جهدا فى مساندتهم والتواصل معهم.هذا وقامت وزيرة الهجرة، في ختام المؤتمر، بتكريم عدد من الصحفيين المختصين بتغطية ومتابعة كل أخبار وأنشطة وزارة الهجرة، باعتبارهم شركاء نجاح لما ساهموا به من إبراز لعمل الوزارة وجهودها.