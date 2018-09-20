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بنـــوك
Super Promo أحدث عروض اتصالات بالتعاون مع البنك الأهلي
الخميس 20 سبتمبر 2018 02:17 م
اتصالات
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اتصالات
محمد سالم
أطلقت شركة اتصالات مصر، عرض "Super Promo"، بالتعاون مع ماستركارد والبنك الأهلي المصري، والذى يعتبر من أحدث عروضها، إذ يخاطب شريحة عريضة من عملائها لتتماشى مع سياسة الدولة والبنك الأهلي لتطبيق مفهوم الشمول المالي.
وأكدت اتصالات مصر أن العرض الجديد يساهم في دفع عملية تحول الدولة نحو الاقتصاد الرقمي والاعتماد على وسائل التكنولوجيا في المدفوعات الالكترونية، وتبذل اتصالات مصر جهوداً كبيرة في هذا الإطار للإسهام في منظومة الدفع الإلكتروني من خلال خدمة "اتصالات كاش"، وزيادة أعداد مستخدمي خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف لتحويل المجتمع إلى مجتمع لا نقدى.
وصرح علاء الدين فاروق - الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية البنك الأهلي المصري: "إن إطلاق عرض Super Promo يأتي في إطار حرص البنك على التوسع في تطبيق مفهوم الشمول المالي وتعزيز المدفوعات الالكترونية من خلال إضافة خدمات إلكترونية جديدة تلبي الرغبات المتنامية والمتنوعة لكافة شرائح المجتمع وتعمل على جذب شرائح جديدة من العملاء، خاصة الذين يمتلكون القدرة والرغبة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وكان له السبق في تعزيز الشمول المالي وبما يتفق مع سياسة البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمدفوعات".
وبهذه المناسبة، صرح محمد عاصم، مدير شركة ماستركارد – مصر: "تؤمن شركة ماستركارد أن منصة الدفع والتحويل عن طريق الهاتف المحمول سيكون لها دوراً فعالاً خلال المرحلة المقبلة في تحويل المجتمع المصري إلى الدفع الإلكتروني والرقمي والتقليل من تداول الكاش وهو الهدف الذي تسعى له الحكومة المصرية، وتؤدى هذه المنظومة إلى تمكين جميع الأفراد من أداء معظم احتياجاتهم النقدية اليومية عن طريق الهاتف المحمول. ويعتبر مثل هذا العرض تحفيز وتوعية للأفراد بإمكانية نقل الأموال للأغراض المختلفة أينما كانوا دون الحاجة إلى الانتقال من مكان لآخر".
يذكر أن ماستركارد أطلقت منصة الدفع والتحويل عن طريق الهاتف المحمول عام 2013، والتي تضم أكثر من 9 مليون عميل وتتزايد العمليات المتداولة بينهم بصورة يومية والتي تجاوزت مليوني عملية شهريًا، وقد كان كلا من عملاء البنك الأهلي المصري وشركة اتصالات أول من أستخدم هذه المنظومة والتي تضم 10 بنوك وشركتي اتصالات.
وعن تفاصيل عرض Super Promo الجديد، فإنه يمنح عميل «اتصالات كاش» عند إيداع مبلغ 50 جنيهًا أو أكثر200 وحدة يستطيع استخدامها كدقائق لنفس الشبكة أو كإنترنت أو رسائل، وفي حال قيام العميل بتحويل مبلغ 50 جنيهًا أو أكثر لشخص أخر، يدخل العميل مباشرة على سحب على جائزة مالية بقيمة عشرة آلاف جنيه من خدمة «اتصالات كاش»، وتكون مناصفة بين الشخص المرسل والشخص المستقبل (المحول إليه الأموال).
وتؤكد اتصالات أن الهدف الدائم من خدمة «اتصالات كاش» هو أن يصبح الموبايل حافظة النقود للعميل، وأن يحصل العميل على خدمة سهلة وسريعة وآمنة، وتحرص شركة اتصالات على منح عملائها ميزة فتح حساب الهاتف المحمول والتمتع بخدمة اتصالات كاش مجانًا لفترة محدودة، وذلك إيمانا من الشركة بأهمية المساهمة في دعم منظومة الدفع الإلكتروني بهدف التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
وزارة الاتصالات
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