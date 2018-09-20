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اقتصاد وأسواق
الوزراء يوافق على بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية
الخميس 20 سبتمبر 2018 02:13 م
منظمة العمل الدولية
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منظمة العمل الدولية
المال- خاص
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن بروتوكول تعاون حول مشروع لإيجاد فرص العمل، وتنمية القطاع الخاص في مصر، بين الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار، ومنظمة العمل الدولية، من خلال مكتبها بالقاهرة، وذلك للأعوام من 2018-2021.
ويهدف المشروع إلى الاستفادة من الخبرة الفنية المتراكمة لمنظمة العمل الدولية، في مجال دعم استثمارات القطاع الخاص بمصر في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ودعم ريادة الأعمال وتنمية المهارات، بما في ذلك صغار المنتجين ورجال الأعمال، خصوصاً في المناطق الريفية، وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
ويشمل ذلك إنشاء روابط بين الشركات الرائدة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ذات الصلة، لدعم وتعزيز قدرات الشركات المستهدفة، على النمو وإيجاد فرص العمل اللائق، وتقديم المساعدة التقنية للشركات الناشئة، لزيادة انتاجيتها، وتحسين نوعية منتجاتها، بحيث تفي بمعايير السوق.
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