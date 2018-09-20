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طاقة
ترامب يطالب أوبك بخفض الأسعار.. ويصفها بالمحتكرة
الخميس 20 سبتمبر 2018 02:10 م
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أحمد صبرى
قال دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، إنه يجب على منظمة أوبك لمصدرى النفط خفض الأسعار فورًا، واصفًا المنظمة بـ"المحتكرة".
وأكد ترامب، في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، أن الولايات المتحدة تحمى دول الشرق الأوسط لكنها مازالت ترفع أسعار البترول.
وأضاف: "نحن نحمى بلدان الشرق الأوسط، إنهم لن يكونوا فى أمان لوقت طويل بدوننا لكن حتى الآن مازالوا يدفعون أسعار البترول للأعلى سنتذكر، يجب على أوبك المحتكرة خفض الأسعار".
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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