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اقتصاد وأسواق
الحكومة توافق على تعديل قانون صيانة الأراضي الزراعية
الخميس 20 سبتمبر 2018 02:06 م
الزراعة تواصل تجارب إكثار "أرز الجفاف " بالغربية
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الزراعة تواصل تجارب إكثار "أرز الجفاف " بالغربية
المال- خاص
وافق مجلس الوزراء في الاجتماع الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 بشأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية، بعد الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي تم ذكرها باجتماع.
ونص التعديل على أن تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بواسطة أجهزتها المختصة، القيام بعمليات تحسين وصيانة وتطوير الري الحقلي، على مستوى المراوي الحقلية في الأراضي الزراعية، بما يشمل إنشاء شبكة من المصارف الحقلية المكشوفة بجميع درجاتها وأساليب الري الحقلي الحديثة، وذلك مع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الموارد المائية والري.
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