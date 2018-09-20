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سيــارات
جراف| ارتفاع الأسعار يهوي بمبيعات جيب رانجلر
الخميس 20 سبتمبر 2018 02:02 م
جيب رانجلر
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جيب رانجلر
أحمد شوقي
هوت زيادات الأسعار بمبيعات جيب رانجلر أنليمتيد، بعدما ارتفعت من 300 ألف جنيه خلال 2014 إلى 875 ألف جنيه حاليًا، لتهبط المبيعات من 505 سيارات إلى 191 وحدة حتى نهاية يوليو الماضي.
وأوضح الجراف التالي التطورات في أسعار ومبيعات جيب رانجلر أنليمتيد منذ 2014، وحتى الفترة الشهور السبعة الأولى من 2018.
ووفق ما أوضحه الجراف السابق، فإن جيب رانجلر كانت تباع بواقع 300 ألف جنيه خلال 2014 وهو العام الذي شهد تسجيل السيارة مبيعات بلغت 505 سيارات، حسبما كشفت التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
واستقرت الأسعار خلال 2015 عند مستويات 2014، فيما ارتفعت المبيعات بشكل كبير لتسجل 986 وحدة بزيادة 481 سيارة ونسبة نمو 49%.
وأفادت معلومات "أميك" أن أسعار السيارة بلغت 485 ألف جنيه خلال 2016، بزيادة 185 ألف جنيه بنسبة ارتفاع 62%، ما هوي بمبيعات السيارة الأمريكية إلى 360 سيارة فقط بتراجع 626 وحدة، بنسبة انخفاض تصل إلى 63%، أي نسبة التراجع في المبيعات توازي تقريبًا نسبة الزيادة في الأسعار خلال 2016.
وأوضحت بيانات أميك أن أسعار السيارة استقرت عند 485 ألف جنيه خلال عامي 2017 و2018،لكن يبدو أن هذه البيانات غير دقيقة، وأوضحت القوائم السعرية للعلامة الأمريكية جيب أن أسعار رانجلر تبلغ 875 ألف جنيه.
وتسببت زيادات الأسعار في انخفاض مبيعات "رانجلر" خلال العام الماضي إلى 204 سيارات بتراجع قدره 156 وحدة بنسبة انخفاض 43%، في حين بلغت مبيعات السيارة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 191 وحدة، ما يفوق الأرقام المسجلة خلال نفس الفترة من 2017 بواقع 70 سيارة بنسبة نمو 58%.
ورفض مصدر مسئول برابطة تجار السيارات، الإقرار بصحة نسب النمو المعلنة لمبيعات السيارات وفق تقرير أميك؛ بحجة أن العام الماضي شهد هبوطًا حادًا في المبيعات على خلفية تداعيات أزمة تحرير أسعار الصرف، ومن ثم يؤكد على أهمية عدم مقارنة أرقام العام الحالي بالبيانات المسجلة خلال 2017 وإنما يمكن مقارنتها ببيانات 2016.
وبمقارنة أداء جيب رانجلر أنليمتيد خلال الشهور السبعة الأولى من 2018 بالأداء المسجل خلال نفس الفترة من 2016، يتبين أن أداء السيارة تراجع من 278 وحدة إلى 191 وحدة بانخفاض يصل إلى 87 سيارة بنسبة هبوط تقارب 31%.
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