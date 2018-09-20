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بنـــوك
انتخاب البنك المركزي نائباً لرئيس التحالف الدولي للشمول المالي
الخميس 20 سبتمبر 2018 02:24 م
البنك المركزى
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البنك المركزى
سيد بدر
شارك البنك المركزي المصري، بوفد رفيع المستوي في المؤتمر العاشر للتحالف الدولي للشمول المالي، الذي عقد الشهر الحالي في مدينة سوتشي الروسية، بمشاركة 600 من قيادات البنوك المركزية والعديد من الخبراء في مختلف المجالات.
وترأس الوفد المصري، لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري، وضم المهندس/ أيمن حسين وكيل المحافظ لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات ومسئولين وممثلين عن قطاعات التعليمات الرقابية والشمول المالي ونظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك.
وشهد المؤتمر تقديراً كبيراً لجهود البنك المركزي المصري في مجال الشمول المالي، تزامناً مع قيام مؤسسة "فيندكس التابعة للبنك الدولي" بإصدار تقريرها الدوري عن مستوي الشمول المالي في البلدان.
وأشارت البيانات إلي ارتفاع عدد من يمتلكون حسابات من البالغين في مصر إلى ٣٣% في عام ٢٠١٧، مقارنة بنسبة ١٤% في عام ٢٠١٤، إلا أن نسبة الفجوة بين النساء والرجال في استخدام الخدمات المالية زادت من ١٠% إلى ١٢% عن ذات الفترة، الأمر الذي يتطلب توافر قاعدة معلومات وبيانات ذات جودة عالية مقسمة بحسب النوع وتراعي توحيد المفاهيم بين المؤسسات المالية ليتسنى للجهات الرقابية وصانعي القرار في الدولة تحليل وضع ونسبة الشمول المالي في مصر، ومن ثم تحديد الاهداف والسياسات اللازمة.
واستعرض الوفد التجربة المصرية الناجحة التي حققت إنجازات متميزة في مجال الشمول المالي من خلال استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات المالية.
وقام البنك المركزي بالتنسيق مع فريق عمل التحالف الدولي للشمول المالي بإعداد ورقة عمل تتضمن تقريراً مفصلاً عن تحقيق الشمول المالي من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية لتقديم خدمات مالية متنوعة بسرعة وسهولة وفي أي وقت ومن أي مكان، وتناول التقرير عرض لتجربة وخبرة البنك المركزي المصري في هذا المجال، وما شهدته البنية التحتية لنظم الدفع في الآونة الأخيرة من تطور ملحوظ وذلك من منطلق حرص البنك المركزي على تبادل الخبرات مع باقي الدول الأعضاء.
كما تم تجديد عضوية لبنى هلال نائبا لرئيس اللجنة العليا للشمول المالى للمرأة، وانتخاب البنك المركزي المصري نائباً لرئيس مجلس إدارة التحالف الدولي للشمول المالي ، بعدما حصل العام الماضي علي عضوية مجلس إدارة التحالف بما يعكس تقدير التحالف الدولي لالتزام مصر ومجهوداتها نحو الدفع بعجله الشمول المالى بدعم من القيادة السياسية لجعل الشمول المالي محوراً رئيسياً في الاستراتيجية القومية للحد من الفقر وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، الأمر الذى تجسد في حضور السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي الذي نظمه البنك المركزي المصري العام الماضي في شرم الشيخ مما كان له أثراً كبيراً في إعطاء دفعة قوية لجهود تحقيق الشمول المالي في مصر.
وتهدف المشاركة الفاعلة في مؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي إلي تبادل الخبرات وتدعيم التعاون مع البنوك المركزية من أعضاء التحالف، ويتم التعاون مع التحالف لجمع بيانات من القطاع المصرفي مقسمة حسب النوع (ذكور/إناث) للمساعدة في الحصول على بيانات سليمة حول نسبة وحجم التعاملات المصرفية للمرأة سواء كانت أفراد أو شركات بما يساعد علي صياغة سياسات سليمة تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق الشمول المالي.
يُعد التحالف الدولي للشمول المالي أول شبكة دولية للتعلم من تجارب الدول في مجال الشمول المالى، وقد تم إنشائه عام 2008، ويضم عدد 90 دولة من الدول النامية مُمثلة في 103 مؤسسة (وزارات مالية وبنوك مركزية)، ويعمل التحالف على تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول المالي وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول الأعضاء ومساعدتها في صياغة السياسات والاستراتيجيات الإصلاحية وآليات التطبيق، وقد انضمت مصر للتحالف عام 2013.
البنك المركزى المصرى
أيمن حسين
الشمول المالي
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