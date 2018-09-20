معيط يقترح إنشاء وحدة خاصة بالمستثمرين بكل وزارة

محمد معيط

المال- خاص



اقترح وزير المالية محمد معيط، إن يتم إنشاء وحدة خاصة بالمستثمرين بكل وزارة، تتبع الوزير مباشرة، تتولى التدخل السريع لحل مشاكل المستثمرين، وتعرض على الوزير مباشرة.



ومن جانبها أكدت وزيرة الاستثمار سحر نصر، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أن هذه الفترة شهدت حل كثير من مشكلات المستثمرين، بفضل التعاون مع وزيري المالية والصناعة.



كما وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالاهتمام بتطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارات المختلفة، مع أهمية الترويج والإعلان عن هذه الخدمات، حتى يستخدمها المواطنون.