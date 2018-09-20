بورسعيد تصدر لائحة جديدة بأسعار مجموعات التقوية المدرسية

المدارس والتعليم في مصر



أمانى العزازى



أصدرت محافظة بورسعيد اللائحة التنفيذية الخاصة بمجموعات التقوية المدرسية للمراحل التعليمية المختلفة.



وحددت اللائحه أسعار المواد الدراسية بمجموعات التقويه بحد أقصى ٤٠ جنيها للمدارس الابتدائية و١٠٠ جنيه للمدارس الثانوية و٨٠ للإعدادية، بواقع 8 حصص شهريا لكل مادة بحيث لا تزيد كثافة المجموعه عن ٤٠ طالبا.



ويأتى إقرار لائحة مجموعات التقوية الجديدة فى اطار الحمل التى تشنها المحافظه على سناتر الدروس الخصوصية لتخفيف الاعباء الاقتصادية على الأسر البورسعيدية.



وعقد اللواء عادل الغضبان على مدار الاسبوع المنقضى جولات ميدانية تابع من خلالها استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم واكد على ضرورة انتظام العملية التعليمية.



وطالب أصحاب المدارس الخاصة المشاركة بإيجابية في حملة المحافظة وإقناع أولياء الأمور بعدم الاعتماد علي الدروس الخصوصية التي كلفت الأسر في بورسعيد العام الماضي ٨٠ مليون جنيه.



وشدد علي ضرورة ربط التلاميذ بمدارسهم من خلال التركيز علي ان تكون المدرسة ليست مقرا لتلقي العلم فقط ولكن لممارسة كل الأنشطة ومناقشة القضايا التي تهم أبنائنا الطلاب في مختلف مراحل التعليم وإتاحة المجال أمامهم لإبداء الآراء والملاحظات حول منظومة التعليم أو مختلف القضايا لخلق أجيال تملك ثقافة حرية الرأى والجرأة فى معايشة ومناقشة قضايا الوطن.