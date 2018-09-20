انفراد | تفاصيل التعاون بين أوبر ودرايف لإيجار السيارات‎

سمية كمال





أطلقت شركة "أوبر" لطلب السيارات أونلاين، بالتعاون مع شركة "درايف" العالمية، تطبيق "أوبر درايف" الذي يساعد على إيجار السيارات للسائقين بالوقت، والفترة التي يُريدها مالك السيارة، ويعتبر درايف التطبيق الأول من نوعه بالشرق الأوسط.

وانفردت "المال"، بنشر البريد الالكتروني الذي أرسلته الشركة لوكلائها المعتمدين، بعد اجتماعها معهم -أمس الأربعاء- ومناقشة تفاصيل بدء تسجيل السيارات، والأوراق المطلوبة.





وتقوم شركة درايف بالتأمين الشامل على السيارات المستأجرة طول فترة إيجارها، من خلال شركة "أكسا"، ويمكن لمالك السيارة تقديم كافة الأوراق المطلوبة أونلاين، إضافة إلى إمكانية مراجعة المالك لبيانات المستأجر، والتواصل معه بشكل مباشر.

ويستطيع المالك التسجيل بإرسال بيانات حسابه، ورقم هاتفه، وادراك بيانات السيارة، ورخصتها، وفحص من مركز ناسيتا، واختيار مدة الإيجار.

وأطلقت أوبر برنامجًا لتقسيط السيارات في 15 سبتمبر الجاري، ليتمكن سائق أوبر من الحصول على تمويل شراء سيارة بفائدة ٥٪ مقارنة بمتوسط أسعار فائدة السوق التي تصل إلى 20%.



