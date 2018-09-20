1,64 مليون وحدة مبيعات السيارات الفاخرة بالصين فى 8 أشهر

سيارة مرسيدس بنز



شريف عيسى



أظهرت الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة فوكس 2 موف الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات، بيع الصين 1,64 مليون سيارة فاخرة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، لتستحوذ على 9.1% من إجمالي مبيعات المركبات ببكين.



وبلغت مبيعات سوق السيارات بالصين على مدار الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى من بيع 17,6 مليون سيارة، بنمو عن نفس الفترة من العام الماضى بلغ 2.1%.



يشار إلى أن السوق الصينى يعد أكبر الأسواق مبيعا للسيارات الفاخرة، إذ يتوافر به ما يقرب من 20 علامة تجارية تتولى عمليات بيع موديلاتها، وتقديم خدمات ما بعد البيع بها.



واحتلت مرسيدس - بنز صدارة العلامات التجارية الفاخرة الأعلى مبيعا بالصين بإجمالى 466 ألف سيارة، وجاءت أودى بالمركز الثانى بعد أن استطاعت تسليم 430,8 ألف وحدة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس.



اقتنصت بى إم دبليو المركز الثالث فى القائمة بإجمالى مبيعات بلغ 393 ألف سيارة، أما المركز الرابع فجاء من نصيب لكزس بإجمالى عدد سيارات مباعة بلغ 100,8 ألف سيارة، فيما حصدت فولفو على المركز الخامس بإجمالى 83,3 ألف وحدة.



وتمكنت لاندروفر من التمركز في المرتبة السادسة فى قائمة العلامات الفاخرة الأعلى مبيعا بسوق السيارات الصينى بعد أن استطاعت تسليم 75,3 ألف سيارة، واستولت بورش الألمانية على المركز السابع بإجمالى مبيعات وصل إلى 24,7 ألف وحدة.



وتمكنت جاكوار من تسويق 29,8 ألف سيارة لتحصل بذلك على المركز الثامن، أما المركز التاسع فكان من نصيب انفينيتى والتى باعت 27,2 ألف وحدة، وجاءت مازيراتي الايطالية بالمركز العاشر بإجمالى 7031 وحدة مباعة.



وحلت ألفا روميو بالمركز الحادى عشر فى قائمة العلامات التجارية الفاخرة الأعلى مبيعا بإجمالى 3018 سيارة، فيما كان المركز الثانى عشر من نصيب بنتلى والتى استطاعت تسليم 1848 سيارة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الحالى.



وتمكنت دودج من بيع 720 سيارة لتحصل بذلك على المركز الثالث عشر، فيما حصدت رولز رويس على المركز الرابع عشر بعد أن سلمت 526 وحدة.



وباعت فيرارى 321 سيارة خلال فترة الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى لتحتل بذلك المركز الخامس عشر، فيما جاءت استون مارتن فى المركز السادس عشر بإجمالى 316 وحدة مباعة



وسلمت مكلارين 127 سيارة فى الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس لتحصد بذلك على المرتبة السابعة عشر فى قائمة العلامات الفاخرة الأعلى مبيعا بالصين، وسوقت لوتس 37 سيارة لتحصل على المركز الثامن عشر.



وجاءت لامبورجينى فى المركز التاسع عشر بإجمالى 33 سيارة مباعة، فيما استطاعت ألبينا من تسليم 23 سيارة لتحتل بذلك المركز العشرين.