جراف| تطور أسعار شيفروليه أفيو خلال 6 سنوات





أحمد عوض

شهدت أسعار شيفروليه أفيو ارتفاعا بنسبة 121%؛ بمقدار 115 ألف جنيه خلال الفترة من سبتمبر 2013 حتى اﻷن؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".كانت تباع "افيو" بسعر 94.9 ألف جنيه خلال 2013، فى حين صعدت أسعارها بنسبة 7.3% بزيادة قدرها 7 آلاف لتصل الى 102 ألف خلال 2014.وفى 2015؛ صعدت أسعار شيفروليه افيو، بنسبة 7% بمقدار 7.2 ألف لتصل الى 109.2 ألف جنيه، فيما قفزت بنسبة 69% بواقع 75.5 ألف لتبلغ 184.7 ألف خلال 2016.وصعدت أسعار "افيو" بنسبة 4.3% بمقدار 8 آلاف لتسجل 192.7 ألفا خلال 2017، وسجلت أسعار السيارة ارتفاعا بنسبة 4% لتصل الى 210 ألف جنيه خلال سبتمبر الحالى.أما عن ادائها خلال الخمسة سنوات الماضية بالسوق المحلية؛ شهدت مبيعات شيفروليه افيو تراجعًا بنسبة 332% لتصل الى 1849 سيارة خلال 2017، مقارنة بـ 7981 وحدة خلال نفس الفترة من 2013.وسجلت مبيعات "افيو" أعلى مستوياتها خلال 2014، بعد تمكنها من بيع 9783 وحدة، فيما شهد أدائها تراجعًا متتاليًا بالسوق فى الفترة من 2015 حتى 2017.