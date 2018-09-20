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سيــارات
مبيعات السيارات بالصين تواصل التراجع وتهبط 7.2% خلال أغسطس
الخميس 20 سبتمبر 2018 01:33 م
نيسان 22
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شريف عيسى
تراجعت مبيعات السيارات بالصين للشهر الثانى على التوالى بنسبة 7.2% خلال أغسطس من هذا العام، لتسجل 1,99 مليون وحدة، مقابل 2,14 مليون سيارة تم بيعها خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وقال تقرير صادر عن وكالة فوكس 2 موف الأمريكية لأبحاث سوق السيارات، إن التراجع فى مبيعات السيارات ببكين رغم قياداتها للمبيعات العالمية بحصة بلغت 30% يأتى نتيجة إعلان السلطات الصينية نيتها لخفض التعريفات الجمركية على وارداتها من السيارات من 25% أو 20% إلى 15% بداية من يوليو 2018.
وشهدت مبيعات السيارات بالصين نموا خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 4.9%، بعد أن سلمت 13,8 مليون سيارة، إلا أنه بداية من يوليو تراجع معدل البيع بنسبة 6.8%، مسجلا 1,84 مليون سيارة، وتصاعدت وتيرته خلال أغسطس بمعدل 7.2%.
وتمكنت السوق على مدار الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى من بيع 17,6 مليون سيارة، بنمو عن نفس الفترة من العام الماضى بلغ 2.1%.
وقادت فولكس فاجن مبيعات سوق السيارات بالصين خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس بعد أن تمكنت من تسليم 2,06 مليون سيارة، بنمو عن العام الماضى بلغ 4.1%، لتستحوذ بذلك على حصة سوقية تقدر بنحو 11.7% من إجمالي مبيعات السوق.
وساهم النمو الكبير فى مبيعات جيلى خلال تلك الفترة والذي بلغ 28.7%، فى اقتناصها المركز الثانى فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعا، بعد أن تمكنت من تسليم 935,8 ألف سيارة.
وحلت تويوتا فى المرتبة الثالثة فى القائمة بعد أن استطاعت بيع 889,1 ألف مركبة، بنمو 7.9%، لتستحوذ على 5% من إجمالي مبيعات السوق الصينى خلال تلك الفترة.
وتمكنت هوندا من أن تحتفظ لنفسها بالمركز الرابع فى القائمة بتسليمها 870,3 ألف سيارة على مدار الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، بتراجع بلغ 5.2% عن العام الماضى، بحصة سوقية 4.9%.
وحصدت شنجان على المركز الخامس فى القائمة بعد أن تمكنت من بيع 780,6 ألف سيارة، بعد أن هبطت مبيعاتها 12.9%، لتستحوذ على 4.4% من إجمالي مبيعات السيارات فى بكين.
وساهم نمو مبيعات نيسان 15.5% خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس فى اقتناصها المركز السادس فى القائمة، بإجمالى 750,5 ألف وحدة، بحصة سوقية 4.3%.
وتسبب تراجع مبيعات ويلنج فى السوق الصينى فى استقرارها عند المركز السابع، إذ هبطت مبيعاتها 9.1%، لتسجل 683,9 ألف سيارة، بحصة سوقية 3.9%.
وانتزعت بويك الأمريكية المركز الثامن فى القائمة بإجمالى 679,2 سيارة مباعة خلال فترة الشهور الثمانية الأولى من هذا العام، بتراجع 8.7% عن العام الماضي، لتستحوذ بذلك على 3.9% من مبيعات السوق.
وحلت بايجون على المركز التاسع بإجمالى 589,7 ألف سيارة، بنمو بلغ 7.4%، لتصل حصتها الى 3.3% من إجمالى مبيعات السوق، أما المركز العاشر فحصدته العلامة الصينية دونج فينج والتى هوت مبيعاتها 13.7% خلال فترة الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، لتكتفى ببيع 482,3 ألف سيارة، بحصة سوقية 2.7%.
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