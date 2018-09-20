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بورصة وشركات
البورصة تقرر العمل بالمزايدة الجديدة.. اليوم
الخميس 20 سبتمبر 2018 01:52 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
المال- خاص
نشرت البورصة المصرية اليوم قرارها المعدل للعمل بوحدة المزايدة الجديدة، بعد تعديلها، والذي يبدأ اليوم الخميس، حيث اشتمل القرار على 3 مواد أبرزها أن تكون وحدة المزايدة واحدا على ألف من الجنيه المصري أو العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، التي تقل قيمتها عن 2 جنيه أو أي عملة أخرى.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت في وقت سابق من الأسبوع الحالي على مقترح البورصة على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه المصري أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية وذلك بالنسبة للأوراق المالية التي تقل قيمتها السوقية عن مستوى" 2 جنيه مصري أو من أي عملة أخرى .
وسيتم وضع هذه الأسهم في قائمة خاصة ويتم مراجعتها أسبوعيا بحد أقصى في ضوء التغيرات السعرية اليومية بما في ذلك ما ينتج عن قرارات الجهة المصدرة ويؤثر على سعر السوق لإدراج واستبعاد الأوراق المالية.
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