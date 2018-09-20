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سيــارات
جراف| أسعار كورولا ترتفع 233 ألف جنيه خلال 6 سنوات
الخميس 20 سبتمبر 2018 01:30 م
تويوتا كورولا
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تويوتا كورولا
أحمد شوقي
قفزت أسعار تويوتا كورولا، خلال 6 سنوات، من 185 ألف جنيه إلى 418 ألف جنيه، بزيادة 233 ألف جنيه وارتفاع 126%، ما أثر بشكل كبير على مبيعات السيارة اليابانية.
كانت كورولا تباع خلال 2013 بواقع 185 ألف جنيه، وقد بلغت مبيعاتها خلال هذا العام 5585 سيارة، لكنها ارتفعت خلال 2014 بنسبة محدودة لتسجل أسعارها 190 ألف جنيه بارتفاع قدره 5 آلاف جنيه أي بنسبة 2.7%، الأمر الذي كان المستهلكون على استعداد لتقبله وارتفعت المبيعات إلى 7550 سيارة بزيادة 1965 وحدة بنسبة نمو 35%.
وأوضح الرسم التالي تطورات أسعار تويوتا كورولا منذ 2013 وحتى الآن، وتأثير ذلك على المبيعات:
وارتفعت أسعار السيارة اليابانية خلال 2015 بواقع 15 ألف جنيه لتسجل 205 آلاف جنيه بنسبة ارتفاع 8%، ما أثر على مبيعاتها لتتراجع إلى 6365 وحدة بهبوط قدره 1185 وحدة بنسبة انخفاض 16%.
كان الارتفاع الكبير في أسعار تويوتا كورولا خلال 2016 وقفزت السيارة إلى 395 ألف جنيه مسجلة زيادة قدرها 190 ألف جنيه، أي بما يوازي سعر السيارة كاملًا خلال 2014، وما يعادل 93% من أسعار 2015.
وكان لهذه الزيادة الكبيرة في الأسعار تداعياتها على مبيعات كورولا فقد انخفضت إلى 4203 سيارات بتراجع قدره 2162 وحدة، ومعدل هبوط 34%.
وصعدت كورولا خلال 2017 بواقع 17 ألف جنيه لتصل 412 ألف بنسبة زيادة 4%.
وخلال هذا العام أيضًا استمرت تداعيات زيادات الأسعار على المبيعات، وهبطت إلى 3462 وحدة بتراجع 741 وحدة ونسبة انخفاض 18%.
لكن الأمر اختلف على مستوى المبيعات خلال 2018 فرغم زيادة الأسعار إلى 418 ألف جنيه، وفق متوسط السعر الذي يتضمنه أحدث تقارير مجلس معلومات سوق السيارات، شهدت مبيعات السيارة طفرة ملحوظة وبلغت 3528 وحدة خلال 7 أشهر فقط ما يرجح تجاوز السيارة للأرقام المسجلة خلال العام الماضي.
وتتوافر تويوتا كورولا في السوق المحلية بـ 4 فئات، تباع الفئة الأولى بـ 321 ألف جنيه، فيما تباع الثانية بواقع 361 ألف جنيه، والثالثة بـ 418 ألفًا، فيما يصل سعر الفئة الأعلى من السيارة إلى 469 ألفًا، وكثيرًا ما لا تتوافر بعض الفئات في المعارض بسبب نقص التوريدات من قبل الوكيل.
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