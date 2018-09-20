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اتصالات وتكنولوجيا
جارتنر: الوقت والمال أبرز أولويات مستخدمي الذكاء الاصطناعي
الخميس 20 سبتمبر 2018 01:26 م
جارتنر
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جارتنر
المال خاص
كشفت دراسة مسحية حديثة أجرتها مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر أن توفير الوقت والمال هما السببان الرئيسيان وراء استخدام المستهلكين لتقنيات الذكاء الاصطناعي AI.
وقالت ستيفاني باغداساريان، مدير الأبحاث لدى جارتنر: "يعتبر الذكاء الاصطناعي من بين التقنيات التي يُفكر المستهلكون في استخدامها بهدف الحصول على مزايا ملموسة وأكثر "جدية"، بدلاً من الاقتصار على التواصل الاجتماعي وإظهار جوانب من شخصيتهم وتمضية الوقت بالتسلية، وهي الأسباب الثلاثة الشائعة التي تدفع بالمستخدمين لاقتناء تقنيات شخصية أخرى".
وأشار 58% من المشاركين إلى رغبتهم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إذا كان ذلك سيساعدهم في توفير المزيد من الوقت، من خلال تنفيذ هذه التقنيات لبعض المهام بدلاً عنهم.
في حين أشار 53 % إلى أنهم سيستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي إذا ساعدتهم هذه التقنيات في توفير المال، وقالت السيدة باغداساريان: "يمكننا التفكير بتقنيات الذكاء الاصطناعي على أنها قادرة على الوصول إلى أفضل صفقة خلال عملية شراء معينة، أو العثور على أقصر طريق للوصول إلى الوجهة المطلوبة، وبذلك يمكن لهذه التقنيات تخفيض مصاريف الوقود ورسوم بوابات العبور".
من جهة أخرى، أشار 37 % من المشاركين أنهم سيستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي إذا ساعدتهم في الوصول إلى المعلومات بسهولة أكبر، مثل اتجاهات السفر وتفاصيل وسائل النقل بالإضافة إلى الوصول إلى تفاصيل عمليات شرائهم للسلع اليومية.
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