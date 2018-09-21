إشادة دبلوماسية بمجهودات مصر لحل أزمة الأونروا

سمر السيد:



برز الدور المصري في قضية دعم جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين بشدة فى الآونة الأخيرة كوسيلة لسد الفجوة المالية التي تعانيها الوكالة في الوقت الحالي لاسيما عقب توقف التمويل الأمريكي لها و الذي كان يشكل 30 % تقريباً من احتياجاتها المقدمة لأكثر من 5 مليون لاجئ .



ولا تعتبر الخطوة الأمريكية المعلنة منذ قرابة الأسبوعين وليدة اللحظة ؛ فقد سبقها قرارات بتقليص تمويل الوكالة من 368 مليون دولار إلى 60 مليون ، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكي هيذر ناورت إن نموذج عمل الأونروا وإدارة شؤونها المالية عملية معيب بشكل لا يمكن إصلاحه.



وتنوعت الجهود المصرية واللقاءات التي عقدتها وزارة الخارجية خلال الفترة الماضية مع جميع الأطراف المعنية بالأزمة لحشد الجهود وخلق الوعي الكافي على صعيد المجتمع الدولي فيما يتعلق بحجم الكارثة المالية التي تواجهها الوكالة خلال عام 2018 في ظل تزايد التضييق على الوكالة وعدم تمكنها من الاضطلاع بدورها الهام في رعاية الشئون الحياتية والضرورية للاجئين بسبب تفاقم العجز المالي بها.



** الهدف واحد



وأشاد السفير جمال بيومي ، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بالجهود المتميزة والرائدة التي قامت بها مصر مؤخراً في دعم قضية الأونروا ومجهودات الجامعة العربية لا سيما بعد القرار الذي اتخذته بتحمل عدد من الدول العربية وهي السعودية والإمارات وقطر بجانب الكويت 200 مليون دولا الذي يمثل المبلغ المتبقي لسد عجز الوكالة بعد توقف التمويل الأمريكي .



وأضاف بيومي، أن ذلك القرار دليل علي التعاون العربي خاصةً وأنه لا يوجد أي خلاف بين الدول العربية حول القضة الفلسطينية.



وقد تضمنت أبرز القرارات الصادرة في ختام الدورة الـ150 علي مستوي وزراء الخارجية العرب التي عقدت فى الجامعة العربية 11 سبتمبر الجاري حث الدول الأعضاء على استكمال تسديد مساهمتها في الموازنة السنوية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وكذلك جميع الجهات التي تساهم في الدعم المالي للأونوروا



كما تضمنت منح الأولوية لسداد أنصبة الدول في موازنتها ثم تقديم الدعم الطوعي لباقي المشروعات كما وجهت التقدير لجهود الدول الأعضاء المستضيفة للاجئين الفلسطينيين وللدول الأعضاء التي تساهم في دعم الوكالة خاصة السعودية وقطر و الإمارات و الكويت.



** جهد مصري متواصل



يشار إلى أن وزير الخارجية سامح شكري كان قد استقبل "بيير كرينبول" المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 10 سبتمبر الجاري للتباحث حول أنشطة وآليات عمل الوكالة، وكذا سُبل تخفيف المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين



كما بحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي مستجدات القضية الفلسطينية على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الذي انعقد في القاهرة في 11 من الشهر نفسه بشأن دعم الوكالة واستعرض المساعي المصرية للحفاظ على وتيرة العمل الإنساني والتأكيد علي حرصها الحفاظ على أنشطة الوكالة كأحد ركائز الاستقرار لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين والعمل على استمرار ولايتها وهياكلها القائمة لحين حل القضية الفلسطينية بشكل نهائي والاتفاق على أهمية العمل المشترك بين البلدين من أجل شحذ التمويل الدولي للأونروا لتمكينها من أداء مهامها الإنسانية.



وتولت مصر رئاسة اللجنة الاستشارية التابعة للوكالة منذ العام الماضي حتي الأول من شهر يوليو الماضي



** شكر إممي لمصر



وعبر بيير كرينبول، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في خطاب موجه لوزير الخارجية منتصف يوليو الماضي عن شكره وامتنانه للدور القيادي الذي لعبته مصر من أجل اتخاذ التدابير المناسبة لضمان استمرار التمويل للأونروا وبما يكفل عدم انقطاع الخدمات التي تقدم للاجئين الفلسطينيين خلال عام 2017، فضلاً عن حشد الجهود وخلق الوعي الكافي على صعيد المجتمع الدولي فيما يتعلق بحجم الكارثة المالية التي تواجهها الوكالة خلال عام 2018.



وقال المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد آنذاك إن المفوض العام للأنرو عبر أيضا عن تقديره للدور المحوري الذي لعبه الوزير سامح شكري في حث المانحين على دعم الوكالة مالياً، فضلاً عن رئاسته المشتركة مع وزيري خارجية الأردن والسويد لمؤتمر روما الداعم للأونروا في شهر مارس الماضي بحضور السكرتير العام للأمم المتحدة، وهو الأمر الذي أسهم في توفير تمويل إضافي طوعي لموازنة الوكالة قُدر بمائة مليون دولار.



وكانت الوزارة قد علقت علي القرار الامريكي الأخير في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسمها قائلةً أنه جاء في توقيت حرج تتضافر فيه الجهود الدولية من أجل الحفاظ على وتيرة العمل الإنساني للوكالة، مؤكدا على موقف مصر الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية بشكل عام، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص ، مؤكداً علي حرص مصر على التواصل مع كافة الأطراف الدولية خلال الفترة المقبلة لدعم الأونروا، واتخاذ كل ما هو ضروري للحفاظ على وتيرة العمل الإنساني للوكالة كأحد ركائز الاستقرار لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على استمرار ولايتها وهياكلها القائمة.



معلومات تعريفية عن الوكالة



حددت البيانات المذكورة علي الموقع الرسمي للأونروا أهمية الوكالة وقطاعات عملها وكيفية تمويل أنشطتها ، وتتمثل وتلك الأهمية الحيوية لها في تقديمها المساعدة والحماية وكسب التأييد لحوالي 5 ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم ، ويتم تمويلها بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.



وتضيف البيانات ، أن خدمات الوكالة تشمل قطاعات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.



التأسيس



وقد تأسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في أعقاب النزاع العربي الإسرائيلي عام 1948 بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين .



ويشير التعريف العملياتي للأونروا، أن لاجئي فلسطين هم أولئك الأشخاص الذين كانت فلسطين هي مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين 1946 و 1948، والذين فقدوا منازلهم ومورد رزقهم نتيجة الصراع العربي الإسرائيلي عام 1948 ، مشيراً إلى إن خدمات الوكالة متاحة لكافة الذين يعيشون في مناطق عملياتها والذين ينطبق عليهم ذلك التعريف والمسجلين لديها وبحاجة للمساعدة.



وأضافت البيانات أنه عندما بدأت الوكالة عملها في عام 1950، كانت تستجيب لاحتياجات ما يقرب من 750,000 لاجئ فلسطيني .



كيفية تمويل الأونروا



وعن كيفية تمويل الأونروا ، تشير بيانات الموقع الإلكتروني للوكالة التي تعود لعام2012 أنها تعتمد على الدعم السخي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومات الإقليمية ، وتمثل هذه المصادر مجتمعة أكثر من 92 % من المساهمات المالية لها ، لافتةً إلى أنه تتبادل وكالات الأمم المتحدة الشقيقة المهارات والخبرات مع الأونروا و في عام 2012بلغت قيمة هذا التعاون أكثر من 25 مليون دولار.



كما يلعب الأفراد دورا لا يقدر بثمن في الاستجابة لاحتياجات لاجئي فلسطين، خاصة في حالات الطوارئ وقد ساهموا بحوالي 1.6 مليون دولار في 2012 ، أي بزيادة قدرها 37 في المائة عن السنوات الثلاث السابقة.



وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد جاءت في المرتبة الأولي من حيث التمويل المقدم للوكالة في عام 2013 بإجمالي تعهدات بلغت نحو 294.023 مليون دولار تلتها المفوضية الأوروبية بقيمة 216.386 مليون ثم المملكة العربية السعودية بتمويل بلغ نحو 151.566 مليون ثم المملكة المتحدة فى المركز الرابع بقيمة 93.737 مليون والسويد بقيمة 54.43 مليون دولار فى المركز الخامس .



واحتلت ألمانيا المرتبة السادسة بتمويل قدره 53.061 مليون دولار تلتها النرويج بالتزامات مالية بقيمة 34.595 مليون ثم تمويلات اليابان ومن ضمنها هيئة الجايكا بقيمة 28.8 مليون وسويسرا بقيمة 23.267 مليون واستراليا فى المركز العاشر بتعهدات مالية قدرها 22.445 مليون .



وخلال هذا العام جاء التمويل المقدم من الكويت فى المركز الـ13 بقيمة 17 مليون دولار والإمارات فى المركز الـ24 بقيمة 2.6 مليون وقطر فى المرتبة الـ30 بنحو مليون دولار ومصر فى المرتبة الـ55 بتمويل 15 ألف دولار.



وأشار أن موازنة الأونروا العادية لعامي 2012 و 2013 بلغت نحو 1,93 مليار دولار و توضح البيانات أنه فى ظل العمل فى بيئة شحيحة بالموارد يتم تخصيص أموال الوكالة في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

