EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
الكهرباء توقع عقد إنشاء محطة محولات أسيوط شرق
الخميس 20 سبتمبر 2018 01:24 م
محطة كهرباء 22
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
وزير الكهرباء: نواصل الجهود لإطلاق البرنامج النووي السلمي
محطة كهرباء 22
عمر سالم
وقع المهندس جمال عبدالرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع الاتحاد المكون من Sieyuan Electric Co.LTD & Eastern Green Power PTE .LTD، وذلك لتنفيذ مشروع محطة محولات أسيوط شرق جهد 66/ 22 – 11 كيلوفوت سعة 4×40 "ميجافولت أمبير" من النوع المعزول بالغاز (GIS) بمنطقة كهرباء مصر الوسطى.
وأوضح عبد الرحيم - في بيان للوزارة، اليوم الخميس - أن القيمة الإجمالية للتعاقد تصل إلى 163,8 مليون جنيهًا مصرياً، على أن يتم التمويل خصمًا من اعتمادات منطقة كهرباء مصر الوسطى، بمدة تنفيذ تصل إلى 12 شهرًا تبدأ من تاريخ التعاقد.
وأضاف رئيس الشركة، أن حجم الأعمال المطلوب يتضمن 20 خلية جهد 66 ك.ف، وموزعي جهد 22 ك.ف، وموزعي جهد 11 ك.ف، بالإضافة إلى مهمات الوقاية والإتصالات والأعمال المدنية للمحطة.
يأتي هذا التعاقد في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم شبكة نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية وخاصة بالصعيد.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا