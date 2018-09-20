الكهرباء توقع عقد إنشاء محطة محولات أسيوط شرق

محطة كهرباء 22

عمر سالم



وقع المهندس جمال عبدالرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع الاتحاد المكون من Sieyuan Electric Co.LTD & Eastern Green Power PTE .LTD، وذلك لتنفيذ مشروع محطة محولات أسيوط شرق جهد 66/ 22 – 11 كيلوفوت سعة 4×40 "ميجافولت أمبير" من النوع المعزول بالغاز (GIS) بمنطقة كهرباء مصر الوسطى.



وأوضح عبد الرحيم - في بيان للوزارة، اليوم الخميس - أن القيمة الإجمالية للتعاقد تصل إلى 163,8 مليون جنيهًا مصرياً، على أن يتم التمويل خصمًا من اعتمادات منطقة كهرباء مصر الوسطى، بمدة تنفيذ تصل إلى 12 شهرًا تبدأ من تاريخ التعاقد.



وأضاف رئيس الشركة، أن حجم الأعمال المطلوب يتضمن 20 خلية جهد 66 ك.ف، وموزعي جهد 22 ك.ف، وموزعي جهد 11 ك.ف، بالإضافة إلى مهمات الوقاية والإتصالات والأعمال المدنية للمحطة.



يأتي هذا التعاقد في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم شبكة نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية وخاصة بالصعيد.