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استثمار

خبيرة من الأمم المتحدة المعنية بحقوق السكن تزور مصر 24 سبتمبر

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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الأمم المتحدة


سمر السيد

قال بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، إنه من المنتظر أن تقوم مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق، ليلاني فرحة، بزيارة مصر من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، وذلك في أول زيارة رسمية إلى البلاد يقوم بها خبير عيَّنه مجلس حقوق الإنسان  منذ عام 2011. 

ووفق البيان الذي حصلت "المال" علي نسخة منه ، ستدقِّق الخبيرة في مجال حقوق الإنسان في وضع تنفيذ الحق في السكن اللائق، مع إيلاء أهمية خاصة إلى المساواة الجنسانية وعدم التمييز وحماية أطفال الشوارع والمشردين واللاجئين والمهجرين والأشخاص ذوي الإعاقات والأقليات والفقراء.

وقالت الخبيرة:"أنا مهتمة بمعرفة المزيد عن القوانين والبرامج والسياسات الموضوعة لتحقيق الهدف 11.1 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الرامي إلى ضمان إمكانية الوصول إلى سكن آمن ومقبول ولائق وخدمات أساسية للجميع بحلول عام 2030".
وأضافت "بما أن شريحة كبيرة من الشعب الحضري لمصر تعيش في مناطق عشوائية، أودُّ أيضاً أن أطلع أكثر على الجهود التي بذلتها الحكومة لتحسين ظروف العيش في هذه المناطق من خلال تطوير المستوطنات العشوائية ومدى اتباعها نهجاً قائماً على حقوق الإنسان".

 

تتضمن المواضيع الأخرى ضمان حيازة الأراضي وسوق الإسكان الخاص والأمن المرتبط بالتشرد ومنع عمليات الإخلاء القسري وضمان إمكانية الوصول إلى العدالة والتعويضات للأشخاص الذين يعتقدون بأنه تمَّ انتهاك حقهم في السكن.

 

وستلتقي المقررة الخاصة مع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسات الحكومية المسؤولة عن التنمية الحضرية وحقوق الإنسان والأمن وإنفاذ القانون. كما تخطط للقاء عدد من السكان الذين يعيشون في مختلف الأحياء والمستوطنات الموجودة في القاهرة والجيزة والمنيا ومحيطها وممثلين من مؤسسات مالية دولية ووكالات التنمية والمجتمع المدني وأكاديميين.

وستعقد المقررة الخاصة مؤتمراً صحفياً يوم 3 تشرين الأول/أكتوبر 2018 في مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، شارع أوزيريس، غاردن سيتي، كي تشارك ملاحظاتها واستنتاجاتها الأولية. ويبدأ المؤتمر الصحفي في تمام الساعة العاشرة صباحاً وسيكون الولوج إليه مقصوراً تحديداً على الإعلام.

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