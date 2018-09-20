الحديد والصلب تعتزم بيع 32 وحدة سكنية لعاملين بالمصرية لنقل الكهرباء

الحديد والصلب

بهدف سداد لمديونيات مستحقة سابقة



منى عبدالباري



وافقت شركة الحديد والصلب المصرية على بيع 32 وحدة سكنية مملوكة لها بمدينة الصلب الجديدة إلى قاطنيها العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك بهدف سداد المديونيات المستحقة على هذه الوحدات لوزارة الكهرباء .



وترى الحديد والصلب المصرية أنها تمتلك هذه الوحدات ولا تستفيد منها بينما يقطنها موظفين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، وأنها مطالبة بسداد فواتير الكهرباء والمياه المستهلكة في هذه الوحدات، لافتة إلى أنها خاطبت شركة الكهرباء التي أبدت عدم ممانعتها لتمليك هذه الوحدات لساكنيها مقابل المديونيات المستحقة عليها.



ويتم البيع وفقا لعدد من الضوابط أبرزها أن يت تسعير الوحدات وتقييمها بواسطة وحدة الخدمات الحكومية بوزارة المالية، وأن يتم البيع بنظام السداد الفوري، وأن يتم سداد كافة المستحقات على الوحدات لوزارتي الكهرباء، والمياه والري، ووفقا لمحضر الجمعية العمومية للشركة المنعقد في 6 أغسطس 2018 .



وتعاني شركة الحديد والصلب من مديونيات كبيرة بلغت قيمتها نحو 4 ملايين جنيه لجهات مختلفة، فيما تعكف القابضة للصناعات المعدنية حاليا على تنفيذ خطة لإنقاذ الشركة من مديونياتها، لتتحول للربحية.



وخلال العام المالي المنقضي 2017 – 2018 تكبدت الحديد والصلب خسائر قيمتها 726 مليون جنيه، وذلك بتراجع 3.1% مقارنة بالعام المالي السابق.