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اقتصاد وأسواق
تركيا تفرض رسومًا 25% على واردات الصلب المسطح والحديد
الخميس 20 سبتمبر 2018 12:49 م
الحديد
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الحديد
المرسى عزت
أعلنت الحكومة التركية اليوم، عن فرض رسوم جمركية إضافية 25% على وارداتها من الصلب المسطح وحديد التسليح وغيرها من منتجات الصلب لمدة 200 يوم بدءا من 20 سبتمبر وذلك بعد استنفاد حصة استيرادية محددة لكل منتج وذلك طبقا للقرار الذى نشرته الجريدة الرسمية فى تركيا.
وكانت وزارة التجارة التركية قد بدأت تحقيقات مكثفة فى نهاية أبريل الماضى لتحديد ما إذا كانت إجراءات الحماية ضد واردات الحديد والصلب ضرورية لحماية الصناعة المحلية من ضرر تلك الواردات وهو ما أثبتته نتائج التحقيقات في نهاية الأسبوع الماضى.
وكانت التحقيقات قد شملت عدة منتجات وعلى رأسها الصلب المسطح وحديد التسليح، بالإضافة إلى العديد من منتجات الصلب الأخرى.
ووفقا للقرار المعلن اليوم الخميس فأن الحصة الاستيرادية تبلغ 3.1 مليون طن من مسطحات الصلب، 558 ألف طن من حديد التسليح و440 ألف طن من منتجات أخرى.
وتطبق تلك الرسوم، إضافة إلى أي رسوم إغراق سارية ضد واردات الصلب من بعض الدول مثل الصين وفيتنام وماليزيا وتايوان حيث تصل تلك الرسوم إلى 25%.
ومن المعروف أن دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا قد سبقت تركيا في فرض رسوم حماية مماثلة على واردات الصلب وهو ما نتج عنه تحول مجرى التجارة العالمية إلى دول أخرى لا يوجد بها إجراءات حمائية مما يهدد صناعاتها المحلية وهو ما دفع تركيا إلى اتخاذ إجراءات سريعة لحماية أسواقها المحلية.
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